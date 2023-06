Regionalliga West: Mittelrhein-Meister Hennef verzichtet, freie Bahn für Wegberg-Beeck

Aus einem monatelangen "Vielleicht" ist ein endgültiges "Nein" geworden. Seit Mittwoch steht fest: Der FC Hennef 05 verzichtet auf den Gang in die Regionalliga West. "Wir nehmen unser Aufstiegsrecht nicht wahr", sagt der Vorsitzende Martin Gerards. Damit rückt Vizemeister FC Wegberg-Beeck nach.

Dabei erfüllt der Mittelrheinliga-Meister mit seinem Anton-Klein-Sportpark alle Anforderungen des Westdeutschen Fußballverbands. Die Zulassung erhielt man ohne Auflagen, doch für das zweite Regionalliga-Abenteuer nach 2014/15 fehlen schlicht die finanziellen Mittel. Genauer gesagt 75.000 Euro.

"Wir haben bis zuletzt um neue Sponsoren gekämpft und jeden Cent zweimal umgedreht", sagt Gerards. "Aber Fakt ist: Der Aufstieg wäre ein finanzielles Risiko." Schließlich müssen die 05er den Gürtel in der kommenden Saison noch enger schnallen. Angesichts eines bis dato ohnehin bloß durchschnittlichen Mittelrheinliga-Etats kein leichtes Unterfangen. Nicht nur die Folgen der Pandemie trafen den Klub empfindlich, sondern auch der plötzliche Tod seines großzügigen Förderers Anton Klein im Dezember.

Die Mehrkosten in der Regionalliga (nicht zuletzt für den Ordnungsdienst) hätte man laut Gerards nur bedingt auffangen können. "Die Zuschauermagneten RW Essen und Preußen Münster sind weg", sagt er. "Und Spiele gegen Bocholt oder Bundesliga-Zweitvertretungen locken weniger Fans ins Stadion als ein Mittelrheinliga-Derby gegen Siegburg."

Wegberg-Beeck profitiert

Auch der zeitliche Mehraufwand sei "allein mit ehrenamtlicher Arbeit nicht zu bewerkstelligen". Dass man in Hennef überhaupt den Aufstieg in Erwägung zog, lag kurioserweise an einer verkorksten Saison im Nachwuchsbereich. Denn während die U 17 aus der Bundesliga abstieg, verpasste die U 19 den geplanten Sprung dorthin. "Zwei Nachwuchs-Bundesligisten und ein Herren-Regionalligist hätten sich unmöglich einen Rasenplatz teilen können", erklärt Gerards. So aber wären Kapazitäten frei gewesen.

Profiteur des Hennefer Aufstiegsverzichts ist der FC Wegberg-Beeck. Obwohl man den Showdown am letzten Spieltag um die Meisterschaft gegen den bis dato punktgleichen Tabellenzweiten FC Hennef mit 0:2 verlor, darf man nun für die Regionalliga planen. "Als Zweiter aufzusteigen, ist keine Schande", sagt Sportchef Friedel Henßen. Zumal man in der "vermeintlich stärksten Mittelrheinliga aller Zeiten" Teams wie den Bonner SC (4.) hinter sich gelassen habe.

Eins längst besiegelter Umbruch

Bereits vor dem "Endspiel" in Beeck hatte sich abgezeichnet: Für Hennef geht es "nur" um Platz eins. Dafür sprachen Gerards Aussage vor dem Anpfiff ("Es gibt nur eine kleine Resthoffnung auf den Aufstieg") und der längst besiegelte Umbruch. Nachdem bereits nahezu alle Leistungsträger ihren Weggang erklärt hatten, verkündeten auch Sportchef Dirk Hager und Trainer Sascha Glatzel Ende Mai ihren Abschied im Sommer.

Letzterer hatte dem FC Wegberg-Beeck schon vorzeitig zum Aufstieg gratuliert. Seiner Ankündigung ("Den Titel holen wir uns trotzdem") sollte die Mannschaft dann Taten folgen lassen. Mit dem 2:0-Erfolg in Beeck "crashten" sie die Aufstiegsparty des Gegners und läuteten die eigene Titelfeier ein.

"Verdienter kann man nicht Meister werden", urteilte Hager. Trainer Glatzel sprach von einem "sportlichen und mentalen Kraftakt". Ob das unbefriedigende "Jein" des Vereins zur Regionalliga, Verletzungspech oder die frühzeitige Gewissheit, dass sich die Spieler im Sommer in alle Himmelsrichtungen verabschieden: Sein Team habe "nichts aus der Bahn geworfen". Trotzdem heißt es aus Hennefer Sicht nach 2012 und 2013 bereits zum dritten Mal: Aufstieg, nein Danke!