Regionalliga-Trainer Berlinski stürzt sich in den Bezirksliga-Abstiegskampf

Ungewöhnlicher Trainerwechsel in der Bezirksliga Westfalen: Dem VfB Marsberg ist es gelungen, mit Daniel Berlinski einen Coach zu verpflichten, der normalerweise einige Etagen höher arbeitet.

Der VfB Marsberg steckt in der Bezirksliga Westfalen Gruppe 13 im Abstiegskampf und hat nun einen Trainerwechsel vorgenommen. Das Spektakulärste an dieser Maßnahme ist, wer nach der Trennung von Sascha Wachsmann den VfB nun retten soll: Daniel Berlinski wird bis Saisonende übernehmen. Ein Trainer, der zuletzt bei weitaus größeren Klubs wie SV Lippstadt 08, Chemnitzer FC und Rot Weiss Ahlen an der Seitenlinie stand und der im Alter von 38 Jahren in seiner Trainer-Karriere wohl noch einiges vorhat.

Doch als der Verein aus der sauerländischen Kleinstadt, in der Berlinski wohnt, anfragte, sagte Berlinski spontan zu und wird bis Saisonende mit all seiner höherklassigen Expertise versuchen, die Marsberger in der Liga zu halten. Geld soll er dem Vernehmen nach nicht dafür erhalten. Der VfB schreibt in einer Meldung: "Wir sind froh, mit Daniel Berlinski einen der besten Trainer des Hochsauerlandkreises für die restliche Saison präsentieren zu können."

Die Bezirksliga ist übrigens nicht der einzige Ort, an dem Berlinski aktuell seine Fußspuren im westfälischen Amateurfußball hinterlässt: In der laufenden Saison kam der bisherige Regionalliga-Trainer zu drei Einsätzen als Spieler für den SV Rot-Weiß Erlinghausen in der Landesliga Westfalen Staffel 2.