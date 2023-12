Regionalliga Südwest: Abgesagte Spiele sollen vor der Winterpause nachgeholt werden

Die drei am 20. Spieltag ausgefallenen Partien in der Regionalliga Südwest sollen noch 2023 nachgeholt werden.

Schnee und Kälte verhinderten am vergangenen Wochenende, dass der Ball in Fulda, Steinbach Haiger und Stuttgart rollte. Die drei abgesagten Partien wurden nun neu angesetzt und sollen im Anschluss an den letzten Spieltag noch vor der Winterpause nachgeholt werden.

Am Mittwochabend, 13. Dezember, reist der SGV Freiberg nach Hessen zur SG Barockstadt Fulda-Lehnerz. Der Anpfiff im Stadion Johannisau ist für 19 Uhr geplant. Die beiden anderen Nachholspiele sind für den Samstag, 16. Dezember, terminiert. Anstoß ist jeweils um 14 Uhr. Die Stuttgarter Kickers spielen gegen Hessen Kassel, während der TSV Steinbach Haiger die Reserve des 1. FSV Mainz 05 empfängt.

Erst einmal wartet auf das Sextett aber der 21. Spieltag in der Regionalliga Südwest - sofern das Wetter nicht erneut dazwischen grätscht - und damit auf Kassel am Samstag ein Sechs-Punkte-Spiel gegen den VfR Aalen im Tabellenkeller (Anpfiff 14 Uhr). Zeitgleich sind Freiberg (gegen Schott Mainz) und Steinbach Haiger (in Balingen) gefordert. Tags darauf stehen sich dann Mainz II und die Kickers gegenüber (16 Uhr), während Fulda beim aktuellen Tabellenführer in Homburg antritt (14 Uhr).