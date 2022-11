Regionalliga statt WM 2022: VfB Lübeck und SG Wattenscheid mit Alternativprogrammen

Die WM 2022 ist bei vielen Fußballfans höchst umstritten. Wer boykottiert, der darf sich dennoch in dieser Zeit auf Fußball freuen, die Regionalligisten VfB Lübeck und SG Wattenscheid 09 haben ihre Pläne vorgestellt.

Bei der SG Wattenscheid 09 haben Asterix-Comics offenbar bleibenden Eindruck hinterlassen. "Wir befinden uns im Jahre 2022 n. Chr. Ganz Deutschland muss wegen der WM auf Fußball mit Herz verzichten… Ganz Deutschland? Nein! Eine von unbeugsamen Fußballnarren bevölkerte Vorstadt hört nicht auf, dem Entzug Widerstand zu leisten. Und das Leben ist hier nicht so leicht wie bei den WM-Legionären, aber sie können eben auch nicht im noch altehrwürdigen Lohrheidestadion Herzfußball spielen…", ist auf der Internetseite des früheren Bundesligisten zu lesen.

Konkret lädt der Traditionsklub aus der Regionalliga West damit seine Anhänger - und alle Fußballnostalgiker - ein, bei den Heimspielen gegen Fortuna Düsseldorf II, Preußen Münster und Rot Weiss Ahlen nochmal das Lohrheidestadion in vollen Zügen zu genießen, ehe ab kommendem Frühjahr die Modernisierungsarbeiten starten. Als erstes wird die 1972 erbaute Westtribüne abgerissen. 09-Vorstand Christian Pozo y Tamayo nimmt nochmal Bezug auf das Weltturnier in Katar: "In einer Zeit, in der sich der Fußball immer mehr von den Menschen entfernt hat, findet nun diese WM statt, die ein großer Teil der Fans ablehnt. Stattfinden wird sie trotzdem, aber vielleicht können wir ein Kontrastprogramm liefern. Uns stehen drei denkwürdige Spiele ins Haus, die wir durch viele ehrenamtliche Kräfte mit einer Menge Idealismus und Liebe zu diesem Verein stemmen."

Große Kulisse gegen den HSV II?

Die Lohmühle in Lübeck wird in nächster Zeit nicht abgerissen. Aber voll soll sie werden, historisch voll, zumindest wenn es nach dem VfB Lübeck geht. Der lädt für den 25. November zum Heimspiel gegen den Hamburger SV II mit dem festen Vorsatz ein, einen neuen Zuschauer-Rekord in der Regionalliga Nord aufzustellen. Seit 2012, seit die Regionalligen in ihrer heutigen Struktur existieren, hält Holstein Kiel den Rekord im Norden, hatte 2013 gegen den TSV Havelse 6.376 Besucher. Lübecks Regionalliga-Rekord steht bei 6.157 Fans, aufgestellt 2019 gegen den VfL Wolfsburg II.

Das HSV-Spiel eignet sich deswegen gut, da sich die Fanszenen beider Vereine freundschaftlich verbunden fühlen. Ein entschiedenes Veto von Polizei und sonstigen Sicherheitsbehörden ist somit nicht zu erwarten. Zudem müssen die Hamburger Fans wegen der WM auf Zweitliga-Fußball verzichten, was läge nach Meinung der Lübecker Verantwortlichen also näher, Regionalliga-Spiele zu besuchen?

VfB-Sportvorstand Sebastian Harms sagt auf der Internetseite seines Klubs: "Wir können gut nachvollziehen, dass die WM unter den gegebenen Umständen von vielen Fans sehr kritisch gesehen wird. Insofern würden wir uns freuen, wenn alle hier in der Region, denen guter Fußball und ein schönes Stadionerlebnis am Herzen liegt, dies auch mit ihrer Präsenz bei uns im Stadion zum Ausdruck bringen."