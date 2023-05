Regionalliga-Relegation in Bayern: Harter Modus droht

Als eine von zwei Regionalliga-Staffeln wird in der Regionalliga Bayern nach der regulären Saison auch eine Relegations-Runde über weitere Absteiger entscheiden. In dieser Spielzeit könnte diese verschärft ablaufen.

Die Sollstärke der Regionalliga Bayern für die kommende Saison 2023/24 beträgt 18 Mannschaften. Klar ist: Vier Teams werden nach Ende der laufenden Saison direkt absteigen, mit dem FC Pipinsried und dem SV Heimstetten stehen zwei davon bereits fest. Zudem werden die beiden Meister aus den Bayernligen-Staffel hinzukommen. Während es im Süden stark nach der Rückkehr des SV Schalding-Heining aussieht, ist es im Norden ein offener Dreikampf.

Alle weiteren Fragen bezüglich der künftigen Zusammensetzung der Liga sind hingegen noch nicht geklärt. Etwa die, ob die SpVgg Unterhaching als Meister (oder eben doch die Würzburger Kickers als Stellvertreter) sich in Richtung 3. Liga verabschieden wird können - und, ob von dort die SpVgg Bayreuth absteigt (wonach es zum aktuellen Stand allerdings stark aussieht). Und mit der nach der Saison anstehenden Relegation an der Schnittstelle Bayern-/Regionalliga wird man auf die endgültige Teilnehmerliste ohnehin warten müssen.

Drei Szenarien

Vier Teams werden dabei in diese Saisonverlängerung gehen: Die beiden Vizemeister der Bayernliga-Staffeln sowie der Tabellen-15. und der -16. des Regionalliga-Anschlussrankings. In der Frage, für wie viele von ihnen dabei am Ende auch ein Viertliga-Ticket herausspringt, sind diese vier wiederum abhängig von anderen. Folgende Szenarien gibt es:

1. Unterhaching (Würzburg) steigt nicht auf UND Bayreuth steigt ab: Nur ein Team erhält über die Relegation ein Regionalliga-Ticket.

2. Unterhaching steigt auf ODER Bayreuth hält doch noch die Klasse: Zwei Teams erhalten über die Relegation ein Regionalliga-Ticket.

3. Unterhaching (Würzburg) steigt auf UND Bayreuth hält doch noch die Klasse: Drei Teams erhalten über die Relegation ein Regionalliga-Ticket.

Die Relegationsduelle werden dabei in Hin- und Rückspiel ausgetragen. Angesetzt sind die Partien ab dem 30. Mai.

Fragezeichen hinter der Club-U-23

Allerdings könnte ein möglicher Abstieg des 1. FC Nürnberg aus der zweiten Liga etwas an der Abschlusstabelle und damit an den Relegationsteilnehmern ändern. Sollte es dazu kommen - spätestens die K.o.-Spiele zwischen Liga 2 und 3 am 2. und 6. Juni werden diese Frage beantworten - verliert die U 23 der Nürnberger ihre Zulassungsberechtigung und würde ans Ende der Tabelle gesetzt werden. Die vorherigen Teams rücken entsprechend auf, in diesem Fall verschieben sich auch die Termine der Regionalliga-Relegation nach hinten.

Die Regionalliga Bayern ist neben der Regionalliga Nord eine von zwei Staffeln, in der es zu einem Relegationswettbewerb mit der Oberliga kommt. In der Staffel Nord allerdings ist der Modus einfacher. Lediglich ein Team muss hier in das Duell mit dem Tabellenzweiten der Oberliga Niedersachsen. Allerdings sorgte der Modus hier jüngst für Unmut.