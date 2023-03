Regionalliga Nordost: "Die Heterogenität ist ein Problem"

In der Regionalliga Nordost ist die Kluft zwischen Amateuren und Teams groß, die unter professionellen Bedingungen arbeiten.

Es war in der Vergangenheit nicht immer so, dass bei den Duellen der beiden im Osten Berlins beheimateten Rivalen SV Lichtenberg 47 und der VSG Altglienicke die Lichtenberger auf verlorenem Posten standen. Zweimal siegte der SV 47 in der 4. Liga gegen die aufstrebende VSG. Zuletzt besaß der in der Arena Hans Zoschke beheimatete Klub aber keine Chance gegen die spielerisch wohl beste Mannschaft der Liga. Mit 3:0 fegten die Altglienicker den Konkurrenten jüngst im Friedrich-Ludwig-Jahn-Sportpark vom Platz. Der Unterschied war groß: Es trafen die unter professionellen Bedingungen spielenden Fußballer von VSG-Trainer Karsten Heine (67) auf die reinen Amateure von 47-Coach Rudy Raab (40).

Nach drei Jahren im unteren Mittelfeld der Liga - dabei stets ohne Abstiegssorgen - droht Lichtenberg der Absturz in die Oberliga des Nordostdeutschen Fußballverbandes (NOFV). Nun soll der am 20. Februar verpflichtete Raab den Abstieg verhindern. Der Berliner stellt sich der Mammutaufgabe, die "Feierabend-Mannschaft", so 47-Manager Benjamin Plötz (36), zu retten. Fakt ist, dass die Lichtenberger gemeinsam mit dem FSV Luckenwalde und Chemie Leipzig die letzten drei Mannschaften in der Regionalliga Nordost stellen, die man guten Gewissens als reine Amateure bezeichnen kann. Es sind Teams, deren Spieler einer Arbeit nachgehen, sich in einer Ausbildung befinden oder studieren. Bei Chemie, wo aus diesem Trio wohl am intensivsten an einer weiteren Professionalisierung gearbeitet wird, trainieren die Spieler jeden Tag, aber erst am Abend nach der Arbeit. In Luckenwalde wird viermal pro Woche geübt, ausschließlich am Abend. Genauso ist es in Berlin-Lichtenberg, wo der Trainer seine Spieler viermal pro Woche ab 18 Uhr zur Verfügung hat.

Die Etablierten wie etwa Jena, der BFC Dynamo oder Lok Leipzig spielten einst im Europapokal. Der Druck auch durch die Fans und das gesamte Umfeld ist sehr groß. Lutz Lindemann, Ex-DDR-Nationalspieler und MDR-Experte

Bei den anderen Mannschaften im Tabellenkeller sind die Bedingungen etwas günstiger. Schlusslicht Tennis Borussia Berlin kann täglich trainieren, zuletzt meist sogar zweimal am Tag. Und auch bei Germania Halberstadt wird an jedem Tag trainiert, was man vorsichtig mit semiprofessionellen Bedingungen umschreiben kann. Das Gros der Vereine in der Regionalliga Nordost spielt indes unter professionellen Bedingungen, die Struktur der Liga lässt den sogenannten "Kleinen" keine guten Perspektiven für die Zukunft. Nachdem in der Vorsaison gleich fünf Teams absteigen mussten und die Liga von 20 auf 18 Mannschaften reduziert wurde, sind Vereine, mit denen etwa Lichtenberg und Halberstadt auf Augenhöhe spielten, verschwunden. Tasmania Berlin, der VfB Auerbach, Optik Rathenow, der FC Eilenburg und Union Fürstenwalde mussten allesamt den Gang in die Oberliga antreten.

Hermann Winkler (59), der Präsident des NOFV, sagt: "Die Heterogenität dieser Liga ist ein Problem, aber nicht zu ändern. Vor allem englische Wochen mit Spielen am Mittwoch oder am Freitag bringen für die Amateure große Probleme." Winkler fügt aber auch an: "Einige der kleinen Vereine mögen aber auch die Vergleiche mit den bekannten Klubs, weil sie Zuschauer bringen." Der NOFV-Präsident ahnt, dass in der kommenden Saison, wenn die Nordost-Staffel den direkten Aufsteiger in die 3. Liga stellen darf, noch mehr Vereine ins Risiko gehen und investieren werden. "Der ein oder andere könnte sich übernehmen und mit Schulden auf der Strecke bleiben", befürchtet Winkler. Der Präsident will aber gleichzeitig die Nordost-Staffel als "starke und attraktive Liga im deutschen Fußball etablieren". Lutz Lindemann (73), Ex-DDR-Nationalspieler und heutiger Experte beim Mitteldeutschen Rundfunk, sagt: "Die Etablierten wie etwa Jena, der BFC Dynamo oder Lok Leipzig spielten einst im Europapokal. Der Druck auch durch die Fans und das gesamte Umfeld ist sehr groß, es endlich wieder in den Profifußball zu schaffen. Das geht mit Training nach Feierabend nicht." Bemerkenswert: Selbst die Aufsteiger Rot-Weiß Erfurt und Greifswalder FC arbeiten unter professionellen Bedingungen.

Regionalliga-Absteiger mit Problemen

Wie es aber den möglichen Absteigern ergehen könnte, weiß Ingo Kahlisch (66), der seit nunmehr 33 Jahren Optik Rathenow trainiert. Nach vier Jahren in Serie in der Regionalliga Nordost stiegen die Brandenburger in der Vorsaison ab. Danach hatte Optik 17 Abgänge zu verkraften und spielt in der Oberliga NOFV-Nord erneut gegen den Abstieg. "Kurz vor Saisonstart in der Oberliga hatte ich acht Leute und einen Torwart zur Verfügung. Ein Abstieg wirft dich weit zurück", so Kahlisch. Er sagt auch: "Die Regionalliga Nordost ist eine absolut geile Liga. Finanziell haben Vereine wie Rathenow dort aber nichts mehr zu suchen." In Lichtenberg kämpft man darum, nicht den Weg von Rathenow gehen zu müssen. Manager Plötz: "Wir wollen uns erhalten, was wir in den zurückliegenden Jahren aufgebaut haben." Noch ist die Chance da.