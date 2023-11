Regionalliga im Blick: ASC Dortmund plant Zukunft mit Stiepermann

Marco Stiepermann hat unter anderem Bundesliga und Premier League gespielt. Bei seiner ersten Station als Trainer arbeitet der 32-Jährige beim ASC 09 Dortmund so erfolgreich, dass der Aufstieg in die Regionalliga realistisch ist. Jetzt hat Stiepermann seinen Vertrag ligaunabhängig verlängert.

Marco Stiepermann ist für den ASC 09 Dortmund in doppelter Hinsicht wertvoll: Zum einen hat der 32-Jährige, der in seiner Profi-Karriere unter anderem siebenmal in der Bundesliga und 24-mal in der Premier League gekickt hatte, den Oberligisten nach seiner Amtsübernahme im Sommer auf Platz zwei der Oberliga Westfalen geführt, zum anderen schnürt Stiepermann für den Klub aus dem Stadtteil Aplerbeck selbst noch die Schuhe und trug zu besagter Spitzenplatzierung mit sechs Toren in 13 Einsätzen selbst aktiv bei.

Fakten, die belegen, dass Stiepermann und der ASC gut zusammenpassen und daher auch gerne gemeinsam in die Zukunft gehen wollen. Am Freitag gab der Klub bekannt, dass Stiepermanns Vertrag vorzeitig bis 2025 verlängert wurde. Mit ihm bleiben sein Bruder Marcel sowie Justin Martin, die beide als Co-Trainer fungieren, im Urlaubsguru-Waldstadion.

"Wir haben mit Marco einen absoluten Volltreffer gelandet und sind sehr froh, dass wir uns zu diesem frühen Zeitpunkt bereits auf eine weitere Zusammenarbeit verständigen konnten, weil das auch positive Effekte auf unsere Kaderplanung haben wird", freut sich Samir Habibovic, Sportlicher Leiter des ASC, auf der vereinseigenen Internetseite. Habibovic hebt hervor, dass die Mannschaft mit sieben Gegentoren die beste Abwehr der Liga stellt und alle sieben Heimspiele gewinnen konnte. "Diese Zahlen belegen eindrucksvoll, wie stabil und gefestigt unsere Mannschaft auftritt. Es macht aktuell, glaube ich, wenig Spaß, gegen uns zu spielen", so Habibovic und erklärt: "Das ist natürlich in allererster Linie das Verdienst des Trainerteams. Die drei sind fachlich top und haben darüber hinaus einen tollen Teamspirit geschaffen."

"Marco hat in seiner aktiven Laufbahn so viel erlebt und aufgesogen - das verschafft ihm als Trainer und Spieler eine natürliche Autorität. Samir Habibovic, Sportlicher Leiter

Dortmunds Sportlicher Leiter ist noch lange nicht fertig mit den Lobenshymnen auf seinen Trainer und sieht dessen Profi-Karriere als einen großen Baustein: "Marco hat in seiner aktiven Laufbahn so viel erlebt und aufgesogen - das verschafft ihm als Trainer und Spieler eine natürliche Autorität."

Stiepermann selbst sieht sich inmitten eines Lernprozesses: "Der ASC 09 ist meine erste Trainerstation. Schon deshalb ist seit dem Trainingsauftakt im Juni für mich vieles neu. Und die Doppelrolle als spielender Trainer macht es natürlich noch einmal spezieller." Doch der 32-Jährige sagt auch: "Es macht hier in Aplerbeck einfach auch riesengroßen Spaß. Der Verein wird seriös geführt, und mit Samir Habibovic haben wir einen Sportlichen Leiter, der uns Trainern den Rücken freihält. Das sind optimale Grundvoraussetzungen, um auch in Zukunft erfolgreich zu arbeiten."

Erfolg, der definiert sich in Dortmund-Aplerbeck nicht zwingend über den Regionalliga-Aufstieg. Doch auch wenn der Sprung in die Viertklassigkeit in den letzten Jahren nicht das Ziel des Vereins gewesen sei und es auch in dieser Saison nicht sei, falls der "Ernstfall" im kommenden Sommer trotzdem eintreten würde, will der ASC nicht unvorbereitet sein und daher einen Lizenzantrag stellen.