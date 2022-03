Regionalliga: Budissa Bautzen verzichtet, Rot-Weiß Erfurt beantragt Lizenz

Ins Aufstiegsrennen der Oberliga NOFV-Süd ist am Freitag ein neuer Dreh gekommen, da Budissa Bautzen zumindest 2022/23 noch keinen Regionalliga-Fußball spielen will, im Gegensatz zum FC Rot-Weiß Erfurt.

Zwischen 2014 und 2019 spielte der FSV Budissa Bautzen in der Regionalliga. Mit einer Rückkehr auf die viertklassige Plattform wird es vorerst aber nichts werden, denn die Ostsachsen, die derzeit Tabellenzweiter sind, beantragen keine Regionalliga-Lizenz für die kommende Saison: "Natürlich sind wir sportlich aktuell zufrieden mit dem Verlauf der Saison, und es ist auch kein Geheimnis, dass wir das Ziel Regionalliga in unserer Vision mit eingearbeitet haben, aber der Schritt kommt dieses Jahr definitiv zu früh", sagt Vizepräsident Sven Johne in einer Meldung des FSV.

2019 hatte sich der Verein nach dem Abstieg freiwillig dazu entschieden, in der sechstklassigen Sachsenliga einen Neuanfang zu starten. Diesbezüglich seien laut Johne schon einige Schritte erfolgreich bewältigt worden. Dennoch sagt er: "Wir haben die Zeit genutzt, um die Weichen neu zu stellen, weswegen wir auch stolz sind, wieder in der Oberliga antreten zu können - mit durchaus einigem Erfolg. Aber für einen Aufstieg in die vierthöchste Liga Deutschlands müssen weitere Puzzleteile an die richtige Stelle gesetzt werden, sodass ein Gesamtbild entstehen kann. Nach nur einem Jahr Spielzeit in der Oberliga wäre es zu früh."

Präsident Bernd Bimmrich sieht das genauso und kündigt mit Blick auf eine Regionalliga-Zugehörigkeit an: "Wir werden die vor uns liegende Zeit nutzen, um an unserer sportlichen, infrastrukturellen und finanziellen Situation weiter intensiv zu arbeiten und sind uns sicher, dann das Ziel auch mittelfristig erreichen zu können. Für die Spielsaison 2022/2023 ist das noch keine Option." Für die Oberliga hat Bautzen die Lizenzunterlagen hingegen fristgerecht eingereicht.

Rot-Weiß Erfurt will nach oben

Somit hat der FC Rot-Weiß Erfurt, der punktgleich mit Bautzen Tabellenführer ist und am Sonntag das Spitzenspiel beim VFC Plauen vor der Brust hat, einen Konkurrenten weniger um den Aufstieg. In der Thüringer Landeshauptstadt will man nach oben, am Freitag gab der Verein bekannt, dass er sowohl für Ober- als auch Regionalliga eine Lizenz beantragt hat. RWE-Geschäftsführer Franz Gerber sagt dazu: "In den vergangenen Wochen haben wir sehr akribisch an der Zusammenstellung der notwenigen Unterlagen für die Lizenzierung gearbeitet. Selbstverständlich planen wir sowohl für die Oberliga als auch für die Regionalliga, weshalb wir wie bereits in der Vergangenheit für beide Spielklassen die notwendigen Unterlagen beim NOFV eingereicht haben."