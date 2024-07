Regionalliga Bayern: Modus, Favoriten, Übertragung

Die Regionalliga Bayern startet am 18. Juli in die Saison: Hier kommt alles Wissenswerte zur neuen Spielzeit.

In der Vorsaison wurden die Würzburger Kickers Meister in der Regionalliga Bayern. IMAGO/HMB-Media

Start und Schluss: Von wann bis wann geht die Regionalliga Bayern?

Die Saison in der Regionalliga Bayern beginnt am Donnerstag, 18. Juli 2024, mit dem Eröffnungsspiel zwischen dem SV Wacker Burghausen und der U 23 des FC Bayern München. Der letzte Spieltag (34) findet am Wochenende rund um den 17. Mai 2025 statt. Die nachstehende Relegation soll bis 30. Mai abgeschlossen sein.

Wie viele Mannschaften nehmen teil?

Das Teilnehmerfeld in der Saison 2024/25 in der Regionalliga Bayern umfasst 18 Klubs. Die Liga geht damit in Sollstärke an den Start.

Welche Zweitvertretungen sind in der Regionalliga Bayern vertreten?

In der kommenden Saison sind wieder vier U-23-Mannschaften von Profiklubs in der Regionalliga Bayern dabei: Bayern München II, der 1. FC Nürnberg II, die SpVgg Greuther Fürth II und der FC Augsburg II.

Wer ist neu in der Regionalliga Bayern?

Zwei Team sind neu im Teilnehmerfeld: Das wäre der Meister aus der Bayernliga Nord, die SpVgg Hankofen-Hailing. Zudem stieg der TSV Schwaben Augsburg als Tabellendritter der Süd-Staffel direkt auf. Die restlichen Süd-Teams verzichteten auf einen möglichen Aufstieg.

Wer sind die Favoriten?

Sicherlich werden es die Würzburger Kickers nach der im Elfmeterschießen verlorenen Aufstiegsrunde gegen Hannover II als Profi-Team erneut wissen wollen. Zudem richtet sich die Aufmerksamkeit auch auf die SpVgg Bayreuth, die in der vergangenen Spielzeit noch enttäuschte. Auch der spielerisch starken U 23 des FC Bayern München werden Titelchancen eingeräumt. Ob es darüber hinaus Überraschungen gibt, bleibt abzuwarten.

Wie ist die Aufstiegsregelung?

Der Meister der Regionalliga Bayern qualifiziert sich in dieser Spielzeit direkt für die 3. Liga, sofern er die Zulassungskriterien erfüllt und die Lizenz beantragt und erhält.

Wie ist die Abstiegsregelung?

Grundsätzlich steigen in der Saison 2024/25 die zwei letztplatzierten Vereine ab. Zwei weitere Vereine treten mit den Vertretern der Bayernligen Nord und Süd in der Relegation an, in der so viele freie Plätze ausgespielt werden, bis die Normzahl von 18 Vereinen erreicht worden ist - mindestens aber ein Platz. Abhängig ist die genaue Anzahl der freien Plätze vom Aufstieg/Abstieg zwischen Regionalliga und Liga 3.

Wer qualifiziert sich für den DFB-Pokal?

Der Bayerische Fußball-Verband (BFV) vergibt einen seiner zwei Startplätze für den DFB-Pokal 2025/26 an den Meister der Regionalliga Bayern - zweite Mannschaften dürfen aber generell nicht am DFB-Pokal teilnehmen. Der andere Platz wird über den Landespokal vergeben, bei dem auch Drittligisten antreten. In der DFB-Pokal-Saison 2024/25 sind aus der Liga nur die Würzburger Kickers als Meister qualifiziert.

Wo werden die Spiele der Regionalliga Bayern übertragen?

Die meisten Spiele werden bei Sporttotal.tv übertragen.

Wie lange ist die Winterpause in der Regionalliga Bayern?

Die Winterpause startet offiziell nach dem 22. Spieltag, der am 29./30. November und 1. Dezember 2024 über die Bühne geht. Danach hat der BFV noch zwei Wochenenden für mögliche Nachholtermine vorgesehen. Weiter geht es mit der Restrunde dann erst drei Monate später: Am Wochenende rund um den 1. März 2025 rollt in der kompletten Liga der Ball wieder. Zuvor sind bereits Nachholspiele möglich.

