Regionalliga Bayern: Eröffnungsspiel steigt in Burghausen - Spielplan kommt am 19. Juni

Der Bayerische Fußball-Verband (BFV) plant die Regionalliga-Saison 2024/25. Nun steht das Eröffnungsspiel fest. Der komplette Spielplan soll demnächst folgen.

Eröffnet wird die neue Spielzeit in der Regionalliga Bayern am Donnerstag, 18. Juli, nur vier Tage nach dem EM-Finale. Der SV Wacker Burghausen empfängt die U 23 des FC Bayern München, auf die im Juli und August ein Mammutprogramm wartet, zum oberbayerischen Kräftemessen. Anpfiff ist um 19 Uhr in der Wacker-Arena.

"Das Eröffnungsspiel verspricht schon zum Saison-Auftakt Spannung pur und ich bin sicher, dass die Wacker-Verantwortlichen für den passenden Rahmen sorgen werden", freut sich Verbandsspielleiter Josef Janker auf die neue Runde - und ergänzt: "Der Spielplan befindet sich aktuell in der Abstimmung und soll am 19. Juni final veröffentlicht werden."

Wacker plant ein "tolles Fußball-Fest"

Die Vorfreude sei erneut riesig, so BFV-Schatzmeister Jürgen Faltenbacher. Sportlich, ist sich das Präsidiumsmitglied sicher, "dürfte die neue Spielzeit einmal mehr sehr interessant und spannend werden - zumal der Meister diesmal wieder direkt in die 3. Liga aufsteigt". Eine Prognose zu treffen, sei schwierig. "Ich bin mir sicher, dass auch ein Team mitmischen wird, das jetzt vielleicht noch keiner auf dem Zettel hat", vermutet Faltenbacher, der im Präsidium für den Spielbetrieb verantwortlich ist.

Wacker-Geschäftsführer Andreas Huber verspricht ein passendes Rahmenprogramm rund um das "Kracher-Spiel" gegen den Nachwuchs des Rekordmeisters. "Wir sind sehr glücklich, dass wir gemeinsam mit dem Bayerischen Fußball-Verband in diesem Jahr das Regionalliga-Eröffnungsspiel austragen dürfen. Wir freuen uns auf ein tolles Fußball-Fest in Burghausen und auch darauf, die Vertreter aller 18 Vereine sowie die BFV-Verantwortlichen bei uns in der Wacker-Arena begrüßen zu dürfen." Alle Besucher erwarte ein absolutes Highlight.

In der gerade beendeten Saison eröffneten die SpVgg Bayreuth und der SV Schalding-Heining das Spieljahr. Damals gewannen die gastgebenden Oberfranken vor über 2.600 Zuschauern knapp mit 1:0.