Regierung greift knallhart durch: Erstligaspiele in Hellas ohne Zuschauer

In der griechischen Liga finden Spiele vorerst ohne Zuschauer statt. Grund für die Maßnahme sind die jüngsten Fan-Ausschreitungen.

Wie bei Olympiakos Piräus bleiben alle Erstligastadien in Griechenland in den kommenden Wochen bei Spielen leer. imago/ANE Edition

Nach dem Platzsturm der mitgereisten Olympiakos-Fans beim Ligaspiel in Volos (2:2), den Drohungen gegenüber dem Schiedsrichter und vor allem wegen der Randale rund um das Volleyballspiel Olympiakos-Panathinaikos, gibt es einen Zuschauerausschluss aller Erstligaspiele in Griechenland für die nächsten beiden Monate. Die griechische Regierung gab zudem bekannt, dass nach Rücksprache mit der UEFA das anstehende Europa-League-Spiel Olympiakos gegen Backa Topola auch ohne Zuschauer stattfinden wird.

Der griechische Regierungschef Kyriakos Mitsotakis schließt alle Erstligastadien bis mindestens zum 12. Februar 2024, das wurde am Montagvormittag bekannt. Bis dahin werden in Zusammenarbeit mit den polizeilichen Behörden und den Vereinen, in allen Stadien Überwachungskameras aufgestellt, die für die polizeilichen Behörden zugängig sind. Zudem soll das personalisierte Ticket jederzeit elektronisch kontrollierbar sein.

Während Mitsotakis die UEFA informierte, dass das Europa-League-Spiel zwischen Olympiakos und Backa Topola am Donnerstag auch ohne Zuschauer stattfinden wird, sollen dagegen Panathinaikos (gegen Maccabi Haifa) und PAOK gegen Helsinki ihre Spiele noch mit Zuschauern absolvieren. Meister AEK spielt auswärts in Amsterdam bei Ajax.

Ab dem nächsten Spieltag der Superleague werden keine Zuschauer mehr zugelassen. Auch in der Superleague 2 dürfen die zweiten Mannschaften (Olympiakos B, Panathinaikos B, AEK B und PAOK B) dürfen keine Fans zuschauen. Bei den anderen Zweitligaspielen sind Zuschauer weiterhin zugelassen. Genauso dürfen Fans im Basketball und Volleyball Partien weiter besuchen.

Weitere Schritte sollen zeitnah noch verkündet werden, da die Regierung von "dynamischen Maßnahmen" sprach.