Regensburgs Otto drei Spiele gesperrt

Das DFB-Sportgericht hat David Otto (22) vom SSV Jahn Regensburg wegen einer Tätlichkeit mit einer Drei-Spiele-Sperre belegt.

Der Jahn-Stürmer war im Auswärtsspiel beim 1. FC Heidenheim (0:3) in der 42. Minute nach einer Tätlichkeit an Christian Kühlwetter von Schiedsrichter Nicolas Winter (Freckenfeld) des Feldes verwiesen worden.

Der Spieler beziehungsweise der Verein hat dem Urteil zugestimmt, es ist damit rechtskräftig.

Für Otto ist das Fußballjahr somit gelaufen, er fehlt dem Jahn in den abschließenden Heimspielen gegen Werder Bremen an diesem Freitag sowie gegen Darmstadt am 19. Dezember. Zudem verpasst er das Auswärtsspiel in Sandhausen am 16. Januar. Erst gegen Holstein Kiel am 23. Januar darf der 22-Jährige wieder mitwirken.