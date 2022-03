Regensburgs Elvedi: "Das schleicht sich so ein bisschen ein"

Was ist nur los mit Jahn Regensburg? Der Fünfte der Hinrunde ist seit sechs Partien sieglos, aus den letzten zehn Spielen sprangen nur vier Punkte heraus. Der Negativlauf beschäftigt auch Jan Elvedi, der aber dagegen angehen will.

28 Punkte hatte Jahn Regensburg nach 17 Spielen gesammelt, Rang drei war nur einen Zähler entfernt. Doch seitdem packte der SSV nur vier zusätzliche Punkte auf sein Konto. In der Tabelle der Rückrunde liegt Regensburg mit nur einem Sieg und einem Remis aus acht Partien auf dem vorletzten Rang. Nur die bessere Tordifferenz gegenüber dem punktgleichen Schlusslicht Dynamo Dresden (je 4) bewahrte den Jahn vor der Roten Laterne.

Elvedi: "Wir dürfen das nicht zu sehr im Kopf behalten"

Der Negativlauf hat bei den Spielern Spuren hinterlassen - gerade mental: "Das schleicht sich so ein bisschen ein", gestand Jan Elvedi am Montag im klubeigenen TV ein. "Die Niederlagen sind präsent im Kopf, das ist normal", führte Elvedi weiter aus. Doch der Schweizer, der in dieser Saison 15-mal für den SSV zum Einsatz kam, will die negativen Gedanken bekämpfen: "Wir dürfen das nicht zu sehr im Kopf behalten, sondern müssen es so gut wie möglich ausblenden." Vielmehr gelte es, sich an jenen "positiven Sachen festzuhalten, die wir in dieser Saison schon so oft so gut gemacht haben."

Allerdings liegen die positiven Erlebnisse schon einige Zeit zurück, der letzte Sieg datiert vom Jahresauftakt, als der SSV mit 3:0 in Sandhausen gewann. Seitdem setzte es in sechs Partien fünf Niederlagen bei einem Remis. Am kommenden Wochenende steht für Regensburg nun das Duell beim direkten Tabellennachbarn Karlsruher SC (Sonntag, 13.30 Uhr) an. "Wir müssen wieder kompromissloser werden", forderte Elvedi vor dem Auftritt im Wildpark, "dann werden wir wieder in die Erfolgsspur zurückkehren." Bei einer weiteren Niederlage müsste sich der Blick der Regensburger aber wohl endgültig Richtung Abstiegskampf richten.