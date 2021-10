Regensburgs Albers: "Eklig gegen und mit dem Ball"

Sehr zufrieden hatte sich Jahn Regensburgs Trainer Mersad Selimbegovic trotz der 0:1-Testspielniederlage gegen den FC Augsburg gezeigt. Angreifer Andreas Albers ist vor dem Gastspiel in Paderborn nicht bange.

Ein "intensives Spiel" hatte Selimbegovic gegen den Bundesligisten beobachtet und war dabei "sehr zufrieden mit der Einstellung, wie sich die Jungs reingekämpft haben". Gegen den FCA hatte der Coach des aktuellen Tabellenzweiten am letzten Donnerstag mehreren Spielern Einsatzzeit verschafft, die zuletzt weniger zum Zug gekommen waren. "Alle Spieler, die eingesetzt wurden, waren richtig gut drauf", lobte der 39-Jährige auf der vereinseigenen Website.

Mit dem zuvor fünf Monate verletzten Neuzugang Aygün Yildirim und dem wochenlang ausgefallenen David Otto durften sich auch zwei Akteure zeigen, die Selimbegovic in der Offensive vielleicht schon beim Topspiel am Freitagabend (18.30 Uhr) beim Tabellendritten in Paderborn zusätzliche Optionen bieten könnten.

Die Balance zwischen kurzen Bällen und unserer eigentlichen Spielweise, sehr schnell vertikal in die Spitze zu spielen, funktioniert im Moment immer besser. Andreas Albers

Selimbegovic ist guten Mutes, auch weil er gegen Augsburg die Erkenntnis gewonnen hat, "dass wir in allen Aspekten weiter sind, wenn wir es mit dem Testspiel in der letzten Länderspielpause gegen Fürth vergleichen". Das sieht auch Angreifer Andreas Albers so. Im Interview auf der Jahn-Website beschreibt er die Fortschritte der Regensburger, die bislang nur einmal verloren haben: "Wir waren immer gegen den Ball sehr eklig und schwer zu bespielen." Jetzt aber müssten die Gegner auch aufpassen, wenn sein Team den Ball habe. "Die Balance zwischen kurzen Bällen und unserer eigentlichen Spielweise, sehr schnell vertikal in die Spitze zu spielen, funktioniert im Moment immer besser. Im Moment sind wir nicht nur eklig gegen den Ball, sondern auch mit dem Ball."

Das klingt nach einer guten Voraussetzung, um in Paderborn etwas mitzunehmen. Die jüngere Bilanz seit 2018 weist jeweils zwei Siege des gastgebenden Vereins auf. Ein Fakt, den die Regensburger sicherlich sehr gerne ändern würden.