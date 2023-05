Regensburg stellt Werner frei - Kommt jetzt Beierlorzer?

Den Gang in die 3. Liga kann Jahn Regensburg nicht mehr abwenden. Schon jetzt stellt sich der Verein für die Zukunft auf: Tobias Werner wurde am Dienstag als Geschäftsführer Sport freigestellt und abberufen.

Trotz des 2:1-Auswärtserfolgs bei Eintracht Braunschweig ist in Regensburg seit Samstag jegliche Hoffnung dahin. Die Oberpfälzer müssen am Saisonende den bitteren Gang in die 3. Liga antreten. Die Planungen für die Drittliga-Saison 2023/24 laufen bereits auf Hochtouren. Keine Rolle mehr dabei spielt Tobias Werner, das steht seit Dienstagvormittag fest. Wie die Regensburger auf ihrer Vereinswebsite mitteilten, hat sich der Aufsichtsrat auf Antrag des Vorstandsvorsitzenden des SSV einstimmig dazu entschieden, Werner als Geschäftsführer Sport des Vereins freizustellen und abzuberufen.

"Eine umfangreiche Analyse der laufenden Saison und hierbei insbesondere der Rückrunde hat aufgezeigt, dass die angestrebten Entwicklungen im sportlichen Bereich - unabhängig von der Frage des Klassenerhalts - merklich hinter den Erwartungen zurückgeblieben sind", wird Hans Rothammer, Vorstandsvorsitzender des SSV Jahn Regensburg e.V., zitiert: "Vor dem Hintergrund des nun anstehenden großen Kaderumbruchs erachten wir eine personelle Neuausrichtung für erforderlich, um diese wichtige Phase mit den notwendigen Strukturen und Dynamiken angehen zu können."

Erst zum 1. Dezember des vergangenen Jahres hatte Werner - der Ex-Profi war zuvor für Carl Zeiss Jena tätig - den Posten in Regensburg übernommen. Somit endet seine Tätigkeit nach knapp sechsmonatiger Amtszeit. "Wir bedanken uns bei Tobias Werner für knapp sechs sehr intensive Monate im Dienste des SSV Jahn. Wir wünschen ihm auf seinem weiteren Weg alles Gute und viel Erfolg", fügt Rothammer an.

Neubesetzung "im weiteren Wochenverlauf vorgestellt"

Der SSV Jahn bleibe in seinem sportlichen Tagesgeschäft "handlungsfähig". "Die Neubesetzung der sportlichen Leitung wird zeitnah im weiteren Wochenverlauf vorgestellt", kündigten die Regensburger an. Nach Informationen der "Mittelbayerischen" soll ein prominenter Name auf Werner folgen - Achim Beierlorzer stehe bereit, um beim Wiederaufbau kräftig mitanzupacken.

Der gebürtige Mittelfranke Beierlorzer hatte den Jahn in den Spielzeiten 2017/18 und 2018/19 als Cheftrainer betreut, mit einem fünften und einem achten Platz in der 2. Bundesliga empfahl er sich für Höheres. Nach Stationen beim 1. FC Köln und dem 1. FSV Mainz 05 kehrte der heute 55-Jährige zu RB Leipzig zurück, wo er Jesse Marsch assistierte. Im Dezember 2021 übernahm Domenico Tedesco, mit Beierlorzer einigten sich die Sachsen auf eine Freistellung. Nun soll er offenbar in neuer Rolle beim Jahn einsteigen.