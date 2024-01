Regensburg legt vor - Duisburg beweist Moral - Doppelte Überzahl: Ingolstadt siegt in Saarbrücken

Regensburg siegte gegen Bielefeld und legte gegenüber Dresden vor, Ulm kam gegen Duisburg nicht über ein 2:2 hinaus. Farbenfroh war das Verfolgerduell zwischen Saarbrücken und Ingolstadt.

Regensburg siegt dank Viet - Ulm gibt gegen Duisburg Sieg aus der Hand

Jahn Regensburg hat auf den misslungenen Jahresauftakt (0/1/1) die richtige Antwort gegeben und dank eines 2:0-Erfolgs gegen Arminia Bielefeld im Aufstiegsrennen gegenüber Dynamo Dresden vorgelegt. Der SSV bog bereits frühzeitig auf die Siegerstraße ein, Viet schoss eine 2:0-Führung heraus (2., 26.), wobei beim zweiten Tor DSC-Keeper Kersken tatkräftig Unterstützung leistete. Die Arminia war bemüht, agierte aber unglücklich und ließ kurz vor der Pause auch noch einen Elfmeter liegen (Boujellab, 43.). Nach dem Seitenwechsel trat der Jahn wieder dominanter auf, ließ aber die Vorentscheidung liegen. Doch Bielefeld konnte der Partie keine Wende mehr geben.

Die ersten Gegentore und die ersten Punktverluste musste der SSV Ulm 1846 Fußball im dritten Spiel des Jahres hinnehmen. Dabei führten die Spatzen gegen Kellerkind MSV Duisburg zwischenzeitlich bereits mit 2:0 und sahen dem dritten Dreier in 2024 entgegen. Gaal (24.) und Kastanaras nur wenige Sekunden nach seiner Einwechslung (60.) trafen für Ulm. Doch die Zebras bewiesen Moral, stemmten sich mit dem Rücken zur Wand gegen die Niederlage und belohnten sich durch die Treffer von Köther (82.) und Robin Müller (90.+2) noch mit einem Punkt. Dennoch steckt der MSV weiter tief im Keller fest, die Verler bleiben Dritter, spüren nun aber den Atem der Verfolger im Nacken.

Ingolstadt gewinnt Verfolgerduell bei doppelt dezimierten Saarbrückern

Der FC Ingolstadt hat das Verfolgerduell beim 1. FC Saarbrücken mit 2:0 für sich entschieden und behält damit die Aufstiegsränge im Blick. Die Saarländer dominierten den ersten Durchgang und hätten zur Pause eigentlich führen müssen, doch die Elf von Trainer Rüdiger Ziehl ließ die sich bietenden Chancen allesamt ungenutzt. Dies rächten die Ingolstädter in Hälfte zwei: Zunächst traf Mause vom Punkt, (51.), in der 66. Minute köpfte Fröde ein. Die Saarländer verloren nicht nur die Partie, sondern auch noch Uaferro per Ampelkarte (64.) nach Meckern und Rizzuto, der nach einer Tätlichkeit in der 71. Minute mit glatt Rot vom Platz flog. In doppelter Unterzahl stand Saarbrücken auf verlorenem Posten und konnte den Rückschlag auf dem Weg nach oben nicht mehr abwenden.

Verl feiert ersten Sieg in 2024 - Viktoria Köln schafft Anschluss ans hintere Mittelfeld

Der SC Verl gewann bei Schlusslicht SC Freiburg II mit 1:0 und feierte den ersten Sieg im Jahr 2024. Diesen schoss Wolfram in der 26. Minute heraus. Beide Teams neutralisierten sich über weite Strecken der Partie, entsprechend wenige Höhepunkte hatte diese zu bieten.

Den Anschluss an das hintere Mittelfeld stellte Viktoria Köln durch einen 2:1-Sieg gegen die SpVgg Unterhaching her. Die Domstädter haben durch den Dreier 29 Punkte gesammelt und sich damit ein Polster auf die gefährdete Zone erarbeitet, die Oberbayern bleiben bei 31 Punkten stehen. Schultz (7.) und der Ex-Hachinger Marseiler (23.) schossen bereits in Hälfte eins eine 2:0-Pausenführung heraus. Nach dem Seitenwechsel steigerte sich die SpVgg, doch mehr als das Anschlusstor durch Hobsch (69.) sprang für den Aufsteiger nicht mehr heraus.