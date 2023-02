Regensburg: Kurskorrektur mit Hoffnungsträger Albers?

Jahn Regensburg reist am Samstag zum 1. FC Nürnberg - mehr Abstiegsduell geht beim Aufeinandertreffen des 17. beim 16. fast nicht. Gelingt dem SSV eine Kurskorrektur?

Mit insgesamt sechs Remis ist die jüngere Bilanz zwischen den bayerischen Kontrahenten bei zwei Club-Siegen und einem für den Jahn nahezu ausgeglichen. Auch aus dem Hinspiel steht ein Unentschieden (0:0) zu Buche - die Nullnummer war fast ein logisches Ergebnis zwischen zwei Teams, die in dieser Saison zu den offensivschwächsten gehören. Der FCN führt diese unrühmliche Rubrik mit 16 erzielten Toren an, der SSV folgt mit 21 Treffern auf Platz 3 hinter Rostock (17).

Ob Jahn-Coach Mersad Selimbegovic mit einer weiteren Punkteteilung zufrieden wäre? Es gelte, die Konkurrenz "nicht aus den Augen zu verlieren", beschreibt der 40-Jährige gleichzeitig das Mindestziel sowie auch das enge Rennen in der Abstiegszone, in das aktuell zehn Teams verwickelt seien. Selimbegovic ist Realist und blickt in die Zukunft: "Es wird bis zum letzten Spieltag sehr eng sein, wer über die Linie geht."

Natürlich sei sich seine Mannschaft der Situation bewusst, man stehe nicht da, wo man stehen möchte. Deshalb lautet das Motto für das Duell mit dem punktgleichen Club nach nur einem Punkt aus den letzten fünf Spielen auch: "Das wollen wir gleich am Samstag korrigieren."

Es gibt im Fußball Systeme, Konstellationen, die Tabelle. Aber es geht am Ende um den Zweikampf, egal wo auf dem Platz. Mersad Selimbegovic

Einen Leckerbissen erwartet der Bosnier nicht, wohl auch angesichts der kniffligen beiderseitigen Situation werde es um die Basics gehen. "Es gibt im Fußball Systeme, Konstellationen, die Tabelle. Aber es geht am Ende um den Zweikampf, egal wo auf dem Platz. Du musst die Zweikämpfe suchen, mit Leidenschaft reingehen und sie gewinnen."

Personell sei die Situation nicht viel besser als vor dem Bielefeld-Spiel, sagte Selimbegovic auf der Pressekonferenz am Donnerstag. "Zum Glück" stehe aber immerhin Top-Torjäger Andreas Albers (sechs Treffer) wieder zur Verfügung, auch wenn er "ohne Probleme nicht 90 Minuten spielen kann".

Vielleicht reichen ja auch 88 wie beim vorletzten Gastspiel in Nürnberg: Da sorgte der Däne kurz vor Schluss für den 1:0-Sieg des Jahn.