Regensburg gibt Graf nach Bayreuth ab

Jannik Graf wechselt vom SSV Jahn Regensburg zur SpVgg Bayreuth. Für den Jahn kam der 19-jährige Stürmer vorwiegend in der Bayernliga-Reserve zum Einsatz, trug das Regensburger Trikot nichtsdestotrotz auch in einem Zweitliga-Spiel und sechs Drittliga-Partien. Die Bayreuther zeigen sich in einer Meldung überzeugt: "Janniks Qualitäten stehen außer Frage. Mit ihm haben wir nun einen absoluten Qualitätsspieler in unseren Reihen, der uns sicherlich viel Freude bereiten wird."