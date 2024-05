Der Kampf um den letzten Platz in der kommenden Zweitliga-Saison beginnt: Im Hinspiel der Zweitliga-Relegation empfängt Drittligist Jahn Regensburg den klassenhöheren SV Wehen Wiesbaden. Bereits im Vorjahr sammelten die Gäste aus der hessischen Landeshauptstadt fleißig Erfahrung in der Relegation - damals stieg der Drittligist wie in elf von 15 Fällen seit Wiedereinführung auf, in diesem Jahr soll nun der Abstieg verhindert werden.