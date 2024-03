Saller trifft traumhaft - aber Regensburgs Sieglos-Serie hält trotzdem

Benedikt Saller bewahrte Jahn Regensburg im Duell der Donaustädte gegen den FC Ingolstadt zwar vor einer Niederlage. Trotzdem wartet der SSV nun seit fünf Spielen auf einen Sieg - und könnte am Sonntag Rang zwei verlieren.

Jahn Regensburgs Trainer Joe Enochs nahm nach dem 1:3 gegen Waldhof Mannheim vier Startelf-Veränderungen vor. Im Tor verdrängte Gebhardt nach überstandener Knieverletzung Weidinger auf die Bank - es war der erste Einsatz des Keepers im neuen Jahr. Dort nahmen auch Eisenhuth, Bauer und Huth Platz. Für sie starteten Geipl, Schönfelder und Viet.

FCI-Coach Michael Köllner tauschte im Vergleich zum 1:3 gegen Viktoria Köln dreimal Personal aus: Kapitän Fröde (Rot-Sperre), Malone und Kanuric (beide Bank) wurden durch Keidel, Lorenz und Kayo ersetzt.

Kayo trifft aus dem Nichts für Ingolstadt

Beide Teams hatten zuletzt viermal nicht gewonnen, das Duell der beiden Donaustädte begann folgerichtig äußerst verhalten. Ingolstadt stand etwas tiefer und ließ den Jahn vor mehr als 12.000 Zuschauern kommen. Tatsächlich hatte Regensburg auch etwas mehr vom Spiel, präsentierte sich griffiger in Zweikämpfen, ließ es dafür aber an Präzision im eigenen Ballvortrag vermissen. So war ein halbherziger Abschluss von Kother die einzige nennenswerte Chance (17.). Wie aus dem Nichts ging Ingolstadt wenige Minuten vor der Pause in Führung: Geipl klärte einen Querschläger im eigenen Strafraum zu lasch. Die Kugel landete bei Kayo, der aus rund 18 Metern flach ins linke Eck zum 1:0-Pausenstand für die Gäste traf (37.). Um ein Haar hätte der Linksaußen sogar noch nachgelegt, verzog aber aus kurzer Distanz (45.+1).

Die Jahn-Elf, die von ihren Fans mit lauten Pfiffen in die Kabine geschickt worden war, kam engagiert aus der Halbzeit. Die Probleme hatten aber Bestand: Fehlerbehaftet und ohne Durchschlagskraft führten die Regensburger Bemühungen nur zu einer halbwegs gefährlichen Kother-Abnahme, die links am Tor vorbeiging (57.).

Kother rettet per Traumtor einen Punkt

Es waren dann die Gäste, die dem Treffer deutlich näher waren: Erst entschärfte Gebhardt einen Deichmann-Kopfball (64.), dann sauste Keidels Volleyabnahme vom Strafraumrand knapp am rechten Toreck vorbei (65.). Auch Mause (69.) und Lorenz (71.) kamen in dieser Phase zu guten Möglichkeiten.

Die ausgelassenen Chancen sollten sich rächen. Denn Regensburg verlagerte das Spiel anschließend wieder nach vorne und nutzte schließlich einen Standard für den Ausgleich. Kother führte eine Ecke kurz zu Viet aus, der den sträflich freien Saller vor dem Strafraum sah. Dessen Schuss landet im rechten oberen Toreck zum 1:1 - Traumtor (77.)! Danach entwickelte sich eine intensive Partie mit Annäherungen auf beiden Seiten - ohne glasklare Chancen. Am Ende blieb es beim 1:1.

Die Sieglos-Serien beider Mannschaften haben damit Bestand: Sowohl Regensburg als auch Ingolstadt warten nun seit fünf Spielen auf einen Sieg. Während der FCI im Tabellenmittelfeld verharrt, könnte das Remis für den Jahn, der den Sprung zurück auf Rang eins verpasst hat, schlimmere Folgen haben: Gewinnt Ulm am Sonntag, würde Regensburg den direkten Aufstiegsplatz verlieren. Der Jahn ist am Samstag (14 Uhr) zu Gast beim VfB Lübeck, Ingolstadt schließt den Spieltag am Sonntag (19.30 Uhr)zuhause gegen den SC Verl ab.