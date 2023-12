Spiel im Gedenken an Diawusie: Regensburg siegt gegen Freiburg II

Am Sonntag gewann Primus Regensburg gegen Schlusslicht Freiburg II und feierte seinen zehnten Sieg in Serie. Die Partie stand im Zeichen des Todesfalls von Agyemang Diawusie.

Dynamo-Coach Joseph Enochs veränderte seine Startelf nach dem 1:0 in Dresden auf vier Positionen. Ballas, Hein, Eisenhuth und Huth begannen anstelle von Ziegele, Schönfelder, Ganaus (alle Bank) und Bulic (Gelbsperre).

Freiburgs Trainer Thomas Stamm nahm nach dem 1:2 gegen den Halleschen FC drei Änderungen vor. Jantunen, Bichsel und Baur begannen anstelle von Uphoff, Ogbus und Rüdlin.

Freiburg mit der Riesenchance zur Führung

Vor Anpfiff hielten beide Teams eine emotionale Gedenkminute für den verstorbenen Diawusie ab. Den ersten Abschluss auf das Tor hatte Geipl, dessen Abschluss jedoch noch zur Ecke geklärt werden konnte (7.). Die erste dicke Chance der Partie hatten dann die Gäste, doch Gebhardt parierte im Eins-gegen-eins glänzend gegen Maximilian Breunig (9.), der sich während des Spiels des Öfteren im Brüderduell mit Louis gegenüberstand.

Die Gastgeber liefen vorne aggressiv an, so zwangen sie Freiburgs jungen Schlussmann Jantunen zu einem katastrophalen Fehlpass. Stark bereinigte die Situation jedoch im Duell mit Viet (13.). Die Hausherren versuchten es immer wieder mit Distanzschüssen. Emotional wurde es dann noch einmal, als sich das ganze Stadion in Minute 24 zu Ehren von Diawusies Rückennummer erhob und applaudierte.

Drei Tore in sieben Minuten

Ein Doppelschlag durch Huth, der einen Strafstoß verwandelte (34.), und Kother, der nach einem Eisenhuth-Freistoß hauchzart touchierte, brachte die Gastgeber dann auf die Siegerstraße. Durch einen abgefälschten Abschluss von Yilmaz gelang den Breisgauern aber noch vor der Pause der Anschlusstreffer (40.).

Ganaus mit dem 3:2

Nach dem Seitenwechsel waren zunächst die Freiburger die etwas aktivere Mannschaft. Der eingewechselte Lienhard belohnte die Gästebemühungen mit einem tollen Treffer in den Winkel (58.). Regensburg sah sich gezwungen, nach dem Ausgleich wieder mehr zu tun.

Oftmals fehlte aber schlichtweg die Genauigkeit im letzten Drittel, wie beim eingewechselten Ganaus (67.) oder Kother (73.). Die selben beiden waren es dann aber auch, die den SSV doch noch in Führung brachten. Nach einer tollen Drehung von Kother musste Ganaus nur noch einschieben (77.).

Al Ghaddioui verpasst das 3:3

Freiburg ließ nicht locker und hatte durch den eingewechselten Al Ghaddioui die große Chance auf den Ausgleich, doch er schoss Lienhard auf der Linie ab (85.). Danach verwaltete der Jahn, der sich am Ende mit drei Punkten belohnt. Drei Punkte im Andenken an Agyemang Diawusie.

Die zweite Mannschaft der Freiburger empfängt am Samstag (14 Uhr) den 1. FC Saarbrücken zum Heimspiel. Für Regensburg geht es einen Tag später (Sonntag, 13.30 Uhr) gegen Viktoria Köln wieder um Punkte.