Lässige Premiere: Ganaus lässt den Jahn jubeln

Regensburg hat am Sonntag mit 2:1 gegen Duisburg gewonnen und bleibt ungeschlagen. Die Hausherren feierten am Ende einen Joker. Der MSV wartet weiter auf den ersten Saisonsieg.

Der Jahn durfte am Sonntag einen Heimsieg gegen Duisburg feiern. IMAGO/Nico Herbertz

Jahn-Coach Joe Enochs wechselte nach dem 1:1 bei Arminia Bielefeld einmal: Kother begann für Diawusie (Bank).

Duisburgs Trainer Torsten Ziegner tauschte dagegen im Vergleich zum 1:1 gegen den SSV Ulm 1846 gleich fünfmal: Köther, Bitter, Castaneda (Debüt für die Profis), Stierlin und Köpke starteten statt Ekene (nicht im Kader), Mugultay, Girth (beide Bank), Bakalorz (Erkältung) und Pusch (Leistenprobleme).

Stierlin antwortet auf Kothers Führungstor

Es entwickelte sich direkt eine muntere Partie, beide Mannschaften spielten nach vorne. Duisburg hatte durch Castaneda eine gute Kopfballchance, Gebhardt war auf dem Posten (5.). Auf der Gegenseite hatte der Jahn nach Ballgewinn eine tolle Umschaltchance, doch Viet brauchte zu lange (10.). Die ganz dicken Chancen gab es fortan nicht, Viets Volley ging klar rechts vorbei (24.).

Es war ein völlig offenes Spiel, in dem sich der Jahn zuerst auf die Anzeigetafel brachte: Schönfelders leicht abgefälschten Schuss ließ Müller nach vorne abprallen, dort lauerte Kother und traf aus fünf Metern (30.). Die Antwort der Zebras ließ allerdings nicht lange auf sich warten, Stierlin vollendete eine perfekte Bitter-Flanke per Flugkopfball zum Ausgleich (33.). Mit diesem Remis ging es auch in die Kabinen.

Ganaus erst im Pech und dann ganz cool

Nach der Pause war Regensburg das bessere Team. Die Gastgeber investierten mehr, Duisburg tat sich offensiv extrem schwer. Die Vielzahl an Chancen hatte der Jahn zwar nicht, aber nachdem Kother drübergeschossen hatte (64.), gab es eine Riesenchance für den Absteiger: Ganaus köpfte eine Kother-Ecke aus kurzer Distanz allerdings nur an die Latte.

Aber die Gastgeber blieben dran - und wurden für eine gute zweite Hälfte belohnt: Hottmann schickte Joker Ganaus in die Gasse. Der ließ Mai cool aussteigen und traf locker ins linke Eck (76.). Das Tor für den Jahn vom Sommer-Neuzugang. Der Torschütze hatte in der 86. Minute sogar die Chance, alles klarzumachen, doch sein abgefälschter Schuss ging knapp rechts vorbei. Aber das konnte den Hausherren am Ende egal sein, denn es blieb beim 2:1.

Für die Regensburger, die nun nach fünf Spielen neun Punkte haben und weiter ungeschlagen sind, geht es nach der Länderspielpause am Samstag, 16. September (14 Uhr), bei Rot-Weiss Essen weiter. Die Duisburger, die weiter auf den ersten Saisonsieg warten, empfangen bereits am Freitagabend zuvor (19 Uhr) den SC Verl.