Später Elfmeter: Regensburg entreißt Dresden im Topspiel den Sieg

Jahn Regensburg sichert sich dank eines späten Elfmeters einen Punkt im Topspiel gegen Dynamo Dresden und lässt wohl die letzten sächsischen Aufstiegsträume platzen.

Es stand Ligaspiel eins nach der Trennung von Trainer Markus Anfang für Dynamo Dresden auf dem Programm - sowie die wohl letzte Chance auf einen direkten Aufstiegsplatz. Nach einer desolaten Rückrunde droht der Tabellenzweite Jahn Regensburg, bei dem SSV-Trainer Joe Enochs auf seine Innenverteidigung aus dem Spitzenspiel in Ulm verzichten musste, den Sachsen uneinholbar zu enteilen.

Die Hoffnung vor dem Duell der beiden besten Hinrunden-Mannschaften lag so auf dem neuen Dreiergespann auf der Trainerbank Ulf Kirsten, Heiko Scholz und Willi Weiße. Doch große Veränderung waren - zumindest aufstellungstechnisch - beim Liga-Debüt nicht angesagt. Einzig Meißner, unter der Woche beim Finaleinzug im Landespokal noch Doppeltorschütze, rückte im Vergleich zur 0:2-Pleite gegen Viktoria Köln in die Startelf, dem fünften sieglosen Spiel in Folge.

Das fehlende Selbstvertrauen wollten die Hausherren direkt nutzen und liefen die Dresdner sehr früh an. Nach leichten Schwierigkeiten in der Anfangsphase konnten sich die Gäste, die in einem 4-4-2 anstelle des von Markus Anfang präferierten 4-3-3 begannen, jedoch immer besser befreien und sich im Laufe der ersten Halbzeit ein Plus an Ballbesitz erspielen.

Ballas vorne und hinten gefordert

Torchancen blieben allerdings hüben wie drüben lange Zeit Mangelware. Auch wenn Saller (3.) sowie Herrmann (5.) für erste Abschlüsse sorgten und Saller eine Hauptmann-Hereingabe noch gerade blocken konnte (12.).

Erst nach einer halben Stunde wurde das Spiel dann offener. Jahn-Innenverteidiger Ballas sorgte Aufsehen, zuerst blockte er einen Abschluss von Hauptmann (29.), dann traf der 31-Jährige nur die Latte (31.).

Es folgten Chancen auf beiden Seiten, als Ganaus es frech probierte (33.) und Will einen Freistoß knapp übers Tor beförderte (38.). Nachdem Kutschke in der Nachspielzeit die beste Chance liegen ließ (45.+1), ging es mit einem torlosen Remis in die Pause.

Kutschkes Kopfball ins Glück

Mit einem Warnschuss von Meißner nach Vorlage von Kutschke startete der zweite Spielabschnitt (47.). Kurze Zeit später waren es wieder die beiden Stürmer, die Dynamo vom Aufstieg träumen ließen: Meißner bedient aus dem Halbfeld Kutschke, der platziert einnickte (54.).

Die Hausherren mussten sich kurz schütteln und drückten auf den Ausgleich: Viet verpasste die schnelle Antwort (61.), der eingewechselte Huth war sofort in Aktion (64., 65.) und Bulic probierte es frech (68.).

Durch die Hereinnahme von Huth, einem weiteren großen Zielspieler, fokussierten sich die Oberpfälzer auf Flanken und versuchten, über die Außen Gefahr zu erzeugen.

Der späte Rückschlag

Erst in den letzten Minuten kam Dynamo wieder zu ernsthaften Entlastungsangriffen durch Herrmann (86.) und Kutschke (87.). In der 89. Minute dann der späte Tiefschlag in die neu entfachten Aufstiegsträume: Lewald brachte Ganaus elfmeterwürdig zu Fall, Viet verwandelte sicher (90.).

Mit dem Unentschieden verbleibt Regensburg - ein Punkt vor Münster - auf Aufstiegsrang zwei, die Sachsen stehen mit fünf Punkten Rückstand auf den Relegationsplatz bei drei verbleibenden Spielen vor einer weiteren Saison in der 3. Liga.

Am kommenden Samstag (14 Uhr) steht der Jahn vor einer Pflichtaufgabe, auswärts geht es gegen den bereits abgestiegenen SC Freiburg II. Zur gleichen Zeit empfängt Dresden den SC Verl im heimischen Rudolf-Harbig-Stadion.