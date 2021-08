Regensburg fertigt Schalke ab - Bremen in Überzahl nur remis - Dresden setzt sich oben fest

Regensburg bleibt das Maß aller Dinge und verteidigte eindrucksvoll die Tabellenführung gegen Schalke 04, doch Dynnamo Dresden bleibt dem Jahn auf den Fersen. Paderborn gewann in Überzahl gegen St. Pauli, Bremen kam dagegen trotz Überzahl nur zu einem torlosen Remis.

Auch Schalke kann Regensburg nicht stoppen

Jahn Regensburg feierte den vierten Sieg im vierten Spiel und ließ sich auch vom FC Schalke 04 nicht stoppen. Im Gegenteil: Die Oberpfälzer schickten den Bundesliga-Absteiger mit 4:1 nach Hause. Die Knappen begannen ordentlich, eine Unachtsamkeit bedeutete aber den Rückstand, Beste traf mit einem Fernschuss ins rechte Eck (9.). Im Anschluss verzweifelte Schalke an der disziplinierten Regensburger Abwehrarbeit, der kompakte und zielstrebige Jahn hätte zur Pause höher führen können. In der zweiten Hälfte debütierte bei Schalke Neuzugang Itakura (ManCity). Königsblau startete gefährlich und druckvoll, doch Breitkreuz traf artistisch nach einem Standard zum 2:0 (55.) und S04 ins Mark. Und es kam noch dicker: Otto köpfte unhaltbar zum 3:0 ein (73.). Toptorjäger Terodde gelang der Anschluss für S04 (80.). Der SSV antwortete völlig unbeeindruckt, Singh traf mit sattem Schuss unter die Latte (86.)

Karlsruhes Wanitzek fliegt vom Platz - Bremen vergibt zahlreiche Chancen

Werder holte nach zwei Niederlagen in Pokal und Liga wieder einen Punkt, das 0:0 in Karlsruhe ist angesichts nummerischer Überzahl und deutlicher Überlegenheit eher enttäuschend für die Hanseaten. KSC-Angreifer Hofmann hatte in der Anfangsviertelstunde gleich drei Kopfballgelegenheiten, ehe die Bremer immer stärker wurden und mehrfach am 1:0 schnupperten. Nach Wiederanpfiff blieb Werder tonangebend und agierte ab der 57. Minute in Überzahl, nachdem Wanitzek Gelb-Rot sah. Von nun an zogen die Hanseaten ein Powerplay auf, erspielten sich Chance um Chance gegen tapfer kämpfende Karlsruher, mussten sich aber mit einem torlosen Remis begnügen.

Pröger und Michel avancieren zu Paderborns Matchwinnern

Der SC Paderborn ließ dem 4:1 in Bremen einen 3:1-Sieg gegen den FC St. Pauli folgen. Bei den Hanseaten sind die Feiertage nach dem Derbysieg dagegen vorbei. Die Zuschauer erlebten furiose erste 45 Minuten. Es begann mit Ziereis' Notbremse an Michel und anschließender Roter Karte (6.). Den fälligen Strafstoß von Srbeny parierte aber FCSP-Keeper Vasilj (8.). Paderborn war haushoch feldüberlegen, St. Pauli konterte nur ganz selten, hatte aber Burgstaller, der einen schnellen Gegenstoß veredelte (28.). Und fast mit dem Pausenpfiff traf Dzwigala per Kopf ins eigene Netz zum Ausgleich. Auch nach Wiederbeginn ging's munter weiter, Kyereh scheiterte mutterseelenallein vor Huth am Keeper, auf der anderen Seite schoss Mehlem Zentimeter über den linken Winkel. Eine spektakuläre Partie mit Topszenen auf beiden Seiten. Paderborns Pröger aber brach nur zwei Minuten nach seiner Einwechslung den Bann und erzielte sehenswert das 2:1 (65.). St. Pauli warf in der Schlussphase alles nach vorne, kam aber nicht mehr zum verdienten Ausgleich. Im Gegenteil: In der Nachspielzeit stellte Michel noch auf 3:1.

Kiel vergibt zweimal die Führung - Holtby debütiert

Punkt- und torlos reiste der Dritte der Vorsaison, Holstein Kiel, nach Düsseldorf. Umso überraschender, dass die Norddeutschen ganze fünf Minuten brauchten, um dank Mühlings Kopfball in Führung zu gehen. Flankengeber van den Bergh machte allerdings in der 40. Minute keine gute Figur, ließ Narey den Ball in Ruhe annehmen - der Fortune schloss anschließend erfolgreich zum verdienten 1:1-Pausenstand ab. Nach der Pause lag ein Tor nicht gerade in der Luft, als auf einmal Skrzybski seinen Fuß in eine Flanke des eingewechselten Reese hielt und auf 2:1 für die Holsteiner stellte. Bodzek (72.) hatte den Ausgleich auf dem Kopf, verzog aber deutlich. Doch die Fortuna gab nicht auf, und so gelang Peterson nach einer Ecke noch das späte 2:2 (87.). Den erneuten Kieler Rückschlag erlebte der zwei Minuten zuvor eingewechselte Neuzugang Holtby auf dem Platz mit - genauso wie den Pfostenschuss von Skrzybski Sekunden vor Schluss.

Föhrenbachs Fauxpas - Weydandt eiskalt

Genauso wie Kiel legte Hannover (ein Punkt aus drei Spielen, ein Tor) einen Fehlstart hin. Zuhause gegen das noch ungeschlagene Heidenheim lief in Hälfte eins aber wieder nicht viel zusammen, beim Team von der Brenz allerdings auch nicht. Kleindienst (10.) zögerte beim Abschluss zu lange, Franke klärte gekonnt per Notgrätsche. In der 41. Minute war Ducksch auf der anderen Seite ebenfalls in aussichtsreicher Position, traf das Leder aber nicht richtig. Auch nach dem Seitenwechsel wurde es nicht besser: Ein Schuss aus spitzem Winkel von Kerk sorgte für ein wenig Torgefahr (53.), ehe sich so gut wie gar nichts mehr vor den Toren tat. Bis zur 88. Minute: Da legte Heidenheims Föhrenbach die Kugel geradezu mustergültig für Weydandt vor, der sich die Chance nicht nehmen ließ und trocken zum 1:0-Siegtreffer einnetzte.

Jubelsprung: Panagiotis Vlachodimos freut sich über sein soeben erzieltes 2:1. imago images/Dennis Hetzschold

Dresden gewinnt Aufsteigerduell in Rostock

Am Samstagabend standen sich die Aufsteiger Rostock und Dresden gegenüber - und lieferten sich einen mitreißenden Schlagabtausch. Die Sachsen legten dank Mörschel einen Blitzstart hin (1.), gerieten dann aber mehr und mehr unter Druck. Die Kogge übernahm das Kommando und glich durch Mamba noch vor der Halbzeit aus (43.). Zur Pause stand es nicht nur nach Toren 1:1, sondern auch nach Verletzten: Auf Rostocker Seite musste Rizzuto frühzeitig raus, bei Dynamo traf es Knipping. Auch nach Wiederanpfiff blieb es spannend, ehe Joker Vlachodimos Köpfchen bewies und Dynamo wieder in Führung brachte (63.). Hansa benötigte nun den nächsten Kraftakt, doch der blieb aus, vielmehr stand Kade bei Kolkes Parade gegen Hosiner goldrichtig und staubte zum 3:1-Endstand ab (70.).

HSV empfängt warmgeschossene Lilien

Der Hamburger SV hinkt den eigenen Ansprüchen schon wieder hinterher und musste eine 2:3-Niederlage beim Stadtrivalen St. Pauli quittieren: Höchststrafe. "Wir haben nach guten 20 Minuten die Bereitschaft vermissen lassen", ärgerte sich Trainer Tim Walter. Dies war nach dem verlorenen Derby aber nicht die einzige schlechte Nachricht für den HSV: Rechtsverteidiger Vagnoman hat sich einen Muskelsehnenriss im linken vorderen Oberschenkel und fällt lange aus. Nun kommt am Sonntag (13.30 Uhr) der SV Darmstadt 98, der sich mit einem 6:1 gegen Ingolstadt den Frust nach den zwei Auftaktniederlagen von der Seele geschossen hat.

Schanzer jagen gegen den Club nach dem ersten Zähler

Eben jene Ingolstädter warten noch auf den ersten Punkt überhaupt nach dem Aufstieg, haben auf der Innenverteidigerposition reagiert und Röseler von Ligakonkurrent Sandhausen verpflichtet. Auch der kommende Gegner 1. FC Nürnberg, der gegen Düsseldorf seinen ersten Dreier eingefahren hat (2:0), legte personell nach und stattete den neunmaligen russischen Nationalspieler Rausch mit einem Vertrag aus.

Aue gegen Sandhausen: Duell der Sieglosen

Der FC Erzgebirge Aue hat nach dem Pokal-Aus in Ingolstadt beim FC Schalke einen Punkt entführt (1:1), es war das dritte Unentschieden im dritten Punktspiel. Gegen den SV Sandhauen soll nun der erste Dreier eingefahren werden. Die Elf von Trainer Gerhard Kleppinger wartet ebenfalls noch auf den ersten Sieg, kam gegen den KSC (0:0) aber wenigstens zum ersten Punktgewinn.