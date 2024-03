Regensburg-Coach Enochs: "Werde mein Wesen nicht verändern"

Drittliga-Spitzenreiter Jahn Regensburg konnte zuletzt viermal in Folge nicht gewinnen. Seine Art der Ansprache will Joe Enochs nicht verändern - dennoch hat er eine klare Erwartung an seine Mannschaft.

Der SSV Jahn Regensburg tritt in der 3. Liga weiterhin auf der Stelle. Zuletzt musste man bei Kellerkind Waldhof Mannheim (1:3) bereits die dritte Niederlage in den vergangenen vier Spielen (ein Remis) einstecken. "Gegen Mannheim haben wir in der zweiten Halbzeit nicht gut gespielt. Wir waren nicht aktiv gegen und auch nicht mit dem Ball", analysierte Trainer Joe Enochs.

Die Ruhe verliert der US-Amerikaner allerdings noch lange nicht - immerhin steht er mit seiner Mannschaft weiterhin an der Spitze. "Ich werde mein Wesen nicht ändern", erklärte Enochs angesprochen darauf, ob der Ton in einer solchen Phase auch mal etwas schärfer werden müsse.

"Wir sprechen unsere Fehler an, und auch ich frage mich jeden Tag, was ich hätte besser machen können: Trainingsinhalte, Belastungssteuerung, Aufstellung. Es ist nicht so, dass wir sagen, es ist alles gut und irgendwann wird es sich wenden", gab der Coach einen Einblick, betonte aber, sich in seiner Art und Ansprache treu bleiben zu wollen. "Ich glaube, es tut der Mannschaft sehr gut, dass wir nicht gleich draufhauen, nur weil wir mal ein Spiel verloren und nicht gut gespielt haben."

"Dass solche Phasen kommen können, ist jedem klar"

Selbstverständlich sorge eine solche Phase, wie sie der SSV Jahn aktuell durchlebt, nicht für die beste Stimmung, doch es sei damit zu rechnen gewesen, dass es nicht 38 Spieltage lang rundlaufen kann. "Wir haben viele junge Spieler in unserer Mannschaft, die ihr erstes Jahr 3. Liga spielen. Dass solche Phasen kommen können, das ist jedem klar." Entsprechend komme es nun drauf an, "einfach Ruhe zu bewahren", um aus dieser Phase gestärkt rauszukommen.

Dazu soll am Samstag (14 Uhr) gegen den FC Ingolstadt der erste Dreier seit dem 4. Februar - dem 100. Drittliga-Sieg für Joe Enochs (1:0 beim MSV Duisburg) - her. Enochs erlebte zuletzt eine Mannschaft, die "sehr konzentriert arbeitet, gute Trainingseinheiten gezeigt hat und sehr selbstkritisch ist". Entsprechend räumte er seiner Mannschaft mit der richtigen Einstellung "eine gute Chance" auf einen Heimsieg ein.

Gleichzeitig mahnte er jedoch, die ebenfalls seit vier Spielen sieglosen Schanzer nicht zu unterschätzen. "Es ist eine sehr, sehr erfahrene und gute Mannschaft. Sie haben eine Phase wie wir, in der die Ergebnisse einfach nicht stimmen." Um an den 4:2-Erfolg aus dem Hinspiel anzuknüpfen, forderte Enochs genau das von seiner Mannschaft, was er gegen Mannheim vermisste: "Wir müssen sehr aktiv sein, sowohl mit als auch gegen den Ball."

Bis zu fünf Rückkehrer für Enochs

Personell gibt es gute Nachrichten für die Regensburger. Nicht nur Christian Viet und Kapitän Andreas Geipl kehren nach ihrer Gelbsperre zurück, auch Stammtorwart Felix Gebhardt (Meniskusverletzung) sowie Verteidiger Alexander Bittroff (muskuläre Probleme) sind wieder fit. Robin Ziegele könnte ebenfalls zurückkehren, bleibt nach einer Verhärtung der Wade aber zunächst fraglich. Bei Jonas Bauer, der gegen Mannheim angeschlagen vom Platz musste, "scheint es, als wäre es nicht so schlimm", Eric Hottmann (Kreuzbandverletzung) und Erik Tallig (schwere Kreuz- und Innenbandverletzung) fallen weiter aus.