Regensburg bindet Leistungsträgerin

Der ESV 1927 Regensburg setzt auf Kontinutität auf der Kreisläuferposition. Der Zweitligist konnte den Vertrag mit einer erfahrenen Spielerin für eine weitere Saison verlängern.

Julia Drachsler hat dem ESV 1927 Regensburg die Zusage für eine weitere Spielzeit gegeben: Damit geht die Kreisläuferin in ihre bereits achte Saison beim Zweitligisten.

Drachsler wurde beim MTV Stadeln ausgebildet und gab in der Saison 2017/18 ihr Debüt beim ESV. Nach einer studienbedingten Rückkehr in ihre fränkische Heimat und einer Spielzeit beim damaligen Drittligisten TS Herzogenaurach geht die Beachhandballerin, die 2021 mit den Minga Turtles die Deutsche Meisterschaft im Sand gewann und 2023 mit der Deutschen Beach-Nationalmannschaft Europameisterin wurde, seit 2019 wieder für die Bunkerladies auf Torejagd. In der aktuellen Runde erzielte sie in bislang 24 Einsätzen 41 Tore.

Drachsler "sportlich eine große Stütze"

"Wir freuen uns sehr, dass mit Julia eine weitere Leistungsträgerin bei uns verlängert hat. Mit dann acht Spielzeiten im ESV-Trikot gehört sie quasi zum Inventar und ist mit ihrem Engagement auf und neben dem Spielfeld durch und durch eine Bunkerlady", sagt der Sportliche Leiter Robert Torunsky über die 25-Jährige.

Für Trainer Bernhard Goldbach nimmt Julia Drachsler für die Spielzeit 2024/25 eine wichtige Rolle ein: "Julia ist sportlich eine große Stütze für das Team, und wir sind davon überzeugt, dass sie das auch in Zukunft so weiterführen wird. Zusätzlich trauen wir ihr auch aufgrund ihrer Erfahrung und der hohen Identifikation eine Führungsrolle im jungen Team zu."