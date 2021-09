Regensburg: Alle treffen, nur die Stürmer nicht

15 Tore aus sieben Spielen - nur Tabellenführer Paderborn hat häufiger getroffen als Jahn Regensburg. Die teaminterne Torjägerliste des Zweitplatzierten wird jedoch von einem Sechser angeführt.

Es könnte eigentlich kaum besser laufen. Nach dem 1:1 in Düsseldorf wurden die Oberpfälzer am 7. Spieltag zwar von der Tabellenspitze verdrängt, doch ein Klub, der sich das Ziel Klassenerhalt gesteckt hat, weiß auch den zweiten Platz zu schätzen. Und das alles unter erschwerten Bedingungen. Denn die Tore werden nicht von denen geschossen, die eigentlich dafür zuständig sind. Stattdessen setzte sich Sechser Max Besuschkow mit seinem dritten Saisontor bei der Fortuna an die Spitze der internen Torjägerliste - gefolgt von seinem Nebenmann Benedikt Gimber (2 Tore).



Für Andreas Albers ist das ungewohnt, mit Blick auf die Gesamtsituation des Klubs kann der Angreifer das Thema jedoch recht entspannt angehen. "Darüber, dass ich in der Liga noch nicht getroffen habe, hätte ich mir vor zehn Jahren sicher mehr Gedanken gemacht. Diese Saison haben wir aber viele Torjäger im Team. Ich liefere gerne auch die Arbeit, wenn die anderen die Gelegenheiten nutzen", so der 31-Jährige, der in der vergangenen Saison noch 13 der 37 Jahn-Tore erzielte. "Ich werde irgendwann wieder treffen, hoffentlich natürlich möglichst bald.“



Wie Albers war auch Kaan Caliskaner noch nicht erfolgreich in dieser Saison. Das ist aber vor allem dem Umstand geschuldet, dass er bisher nur zu drei kurzen Einsätzen kam. Beinahe wäre der Knoten zumindest bei ihm am Samstag geplatzt. Eine Großchance zum möglichen 2:0 köpfte er jedoch am Tor vorbei. "Ich habe mich sehr geärgert", sagte Caliskaner. "Den hätte ich reinmachen müssen." Mehr oder weniger im Gegenzug erzielte die Fortuna den Ausgleich.



Hoffen auf schnelle Rückkehr von Otto

Ganz allein werden Besuschkow und Co. beim Abschluss dann aber doch nicht gelassen. Immerhin zwei der 15 Treffer steuerten gelernte Stürmer bei: Joel Zwarts und David Otto. Während die Teamkollegen in die Bresche springen, wartet man dennoch sehnsüchtig auf die Rückkehr von Hoffenheim-Leihgabe Otto, den es am 4. Spieltag am Sprunggelenk erwischt hatte, und darauf, dass Zwarts die Power für die Liga hat, in der es im Gegensatz zur 2. niederländischen Liga keine kurzen Verschnaufpausen gibt - und natürlich auf Albers.