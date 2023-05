Regen sorgt für Spielabbruch: Schiebt Zverev am Dienstag eine Doppelschicht?

Die ATP und die WTA gastieren in der "Ewigen Stadt", in der es mit dem frühen Aus von Carlos Alcaraz eine faustdicke Überraschung gab. Abends machte der Regen Alexander Zverev und J. J. Wolf einen Strich durch die Rechnung.

Alexander Zverev spielte zuletzt durchwachsen, so auch in seinem Auftaktmatch in Rom gegen den Belgier David Goffin, den er nach frühem Satzverlust in drei kräftezehrenden Sätzen niederrang.

Nun traf die deutsche Nummer 1 erstmals in seiner Karriere auf J. J. Wolf, der in diesem Jahr bei den Australian Open mit seinem Achtelfinaleinzug für Furore sorgte, aber alles andere als ein Sandplatzspezialist ist - in Rom hatte der Amerikaner gar zum ersten Mal ein Hauptrundenmatch auf europäischem Sand gewonnen.

Gegen Zverev gab Wolf aber direkt sein erstes Aufschlagspiel ab. Das war im Kern dann auch schon die Vorentscheidung im ersten Durchgang, denn der Deutsche zeigte sich stabil bei eigenem Service und brachte den Satz per Service Winner zum 6:4 letztlich unter Dach und Fach.

Break und Re-Break in Satz 2

Satz zwei startete dann genauso wie der erste - mit einem Break von Zverev, der auch davon profitierte, dass Wolf einen recht einfachen Ball ins Netz setzte. Diesmal aber konterte der Amerikaner umgehend, auch weil der 26-jährige Hamburger zu passiv agierte. Danach wurde es ein offenes Duell, das jedoch beim Stand von 3:3 vom Regen unterbrochen wurde.

Nach einer über einstündigen Pause und nicht enden wollendem Niederschlag erfolgte die offizielle Bekanntmachung, dass am Montagabend alle Matches abgebrochen werden - damit mussten Zverev und Wolf unverrichteter Dinge zurück ins Hotel.

Das Match dürfte am Dienstag fortgesetzt werden, allerdings war dieser schon aufgrund der bisherigen Regenunterbrechungen bereits randvoll - sämtliche Achtelfinals sollen ausgetragen werden; auch Zverevs etwaiges Achtelfinale gegen Daniil Medvedev. Der Ball liegt damit bei den Veranstaltern.