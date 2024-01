Regen in Melbourne: Keine Spiele am ersten Qualifikations-Tag

Wer sich für die Australian Open qualifizieren will, muss noch warten. Am Montag konnte wegen Regens nicht gespielt werden. Doch die Aussichten sind besser.

Wegen Dauerregens sind am Montag bei den Australian Open sämtliche Spiele der ersten Qualifikationsrunde ausgefallen. Auf den Außenplätzen im Melbourne Park konnte den ganzen Tag nicht gespielt werden. Nur in den überdachten Arenen fanden einige Trainingseinheiten der Tennisstars statt. Unter anderem trainierte der Spanier Carlos Alcaraz in der Rod Laver Arena.

Die Deutschen um Alexander Zverev und Angelique Kerber posierten nach ihrem Triumph beim United Cup am Montagmorgen noch für einige Fotos in Sydney. Sie werden die Vorbereitung auf die Australian Open an diesem Dienstag aufnehmen. Das erste Grand-Slam-Turnier der Saison beginnt am Sonntag.