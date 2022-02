"Regelmäßig in die Top 5": Alpha Tauri zeigt den AT 03

Am Montag hat Alpha Tauri seinen neuen Boliden für die Saison 2022 in einem Video und mit 3D-Bildern vorgestellt.

Der AT 03 des Schwesterteams von Red Bull kommt mit weißem Heck- und Frontflügel daher. Die Seitenkästen sind stärker in blau gehalten.

Der italienische Rennstall Alpha Tauri zeigte aber lediglich einen Vorgeschmack auf das neue Auto, der Launch am heutigen Montag per Video und 3D-Bilder verriet technisch wenig.

"Ich hoffe sehr, dass ich in diesem Jahr ganz vorne kämpfen kann, um regelmäßig in den Top 5 und noch weiter vorne zu landen, wenn das Auto gut genug dafür ist", wird Pilot Pierre Gasly zitiert. "Im vergangenen Jahr haben wir den fünften Platz in der Konstrukteurs-WM nur knapp verpasst, und es wäre super, es in diesem Jahr zu schaffen." 13 Punkte fehlten Alpha Tauri in der Endabrechnung auf Alpine, das den 5. Rang belegte.

Alpha Tauri setzt weiter auf Gasly und Tsunoda

Der Franzose Gasly belegte in der vergangenen Saison Rang 9 der Fahrerwertung mit 110 Punkten, sein japanischer Teamkollege Yuki Tsunoda, mit dem er auch in diesem Jahr das Fahrerduo bilden wird, wurde 14. mit 32 Zählern. Erst beim letzten Rennen 2021 in Abu Dhabi gelang es Tsunoda, Gasly eine erste Qualifying-Niederlage zuzufügen. 2022 muss beim Japaner daher eine klare Steigerung im Vergleich zu seiner Rookie-Saison her, um seinen Platz beim ehemaligen Team Toro Rosso, das 2008 mit Sebastian Vettel in Monza seinen ersten Sieg feierte, zu sichern.

Die Rekordsaison der Formel 1 mit 23 Rennen beginnt am 20. März mit dem Grand Prix von Bahrain. Die Veranstalter des Wüsten-GP haben kürzlich einen neuen Kontrakt bis 2036 unterzeichnet.