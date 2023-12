Regelecke Handball: Schrittfehler oder Nullschritt?

Es ist eine der grundlegenden Regeln im Handball: Die Schrittregel. Mit dem Ball in der Hand darf man - so legt es das Regelwerk fest - maximal drei Schritte machen; dann muss man auf das Tor werfen oder abspielen. Doch so klar die Regel auch formuliert sein mag: In der Praxis ist sie schwierig umzusetzen. "Das Problem ist nicht, dass ein Schiedsrichter nicht bis drei zählen kann", schmunzelt Schiedsrichterlehrwart Kay Holm. "Da die Dynamik in vielen Aktionen allerdings unglaublich hoch ist, lassen sich die Schritte jedoch nicht einzeln zählen." Auch der so genannte Nullschritt vereinfacht die Situation nicht. Eine Annäherung an die Regel 7:3 - natürlich in drei Schritten

Schrittfehler oder nicht? Marko Wolf