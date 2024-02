Regelbrüche in der VBL: "Jede Wertung am Grünen Tisch ist eine zu viel"

Der Wechsel vom 95er-Modus zu FUT zog in der laufenden VBLCC-Saison schon so einige Regelbrüche und Spielwertungen nach sich. Die DFL hat nun Stellung bezogen - und einen Lösungsansatz präsentiert.

Ob Frankfurt, Rostock, Elversberg oder Titelverteidiger Leipzig - sie alle haben 2023/24 in der VBL Club Championship eines gemeinsam: Mindestens einer ihrer eSportler hat bereits gegen die Regularien zur Spieltagsaufstellung im erstmals verwendeten Ultimate-Team-Modus verstoßen. Damit einher gingen automatische 0:3-Niederlagen, die in einigen Fällen gar wertvolle Punkte kosteten. Die DFL verriet kicker eSport nun einige Zahlen zum wiederkehrenden Ärgernis.

Vor den Süd-Ost-Spieltagen vom Mittwoch waren in der laufenden VBLCC-Saison 1.202 einzelne Partien ausgetragen worden. Für "rund 1,25 Prozent" davon musste "eine Wertung vorgenommen werden, die die Punktevergabe für das Einzelspiel im Nachgang verändert hat". Was im Umkehrschluss immerhin 15 Partien ergibt. Nicht berücksichtigt sein dürften Fälle wie zwischen Köln und Osnabrück: Sportlich gewann der Effzeh das Doppel mit 5:3, letztlich wurde es wegen eines FUT-Patzers des VfL mit 3:0 gewertet.

Transfers als Stolpersteine - trotz aktueller "Listen"

Die DFL ordnet die etwa 1,25 Prozent als "relativ geringe Zahl" ein, stellt gegenüber kicker eSport aber klar: "Jede Spielwertung am Grünen Tisch ist eine zu viel und nicht im Sinne des Wettbewerbs." Dass sich die Verstöße nach dem Jahreswechsel häuften, sei laut DFL "mit der Transferperiode einhergegangen". Durch Zu- sowie Abgänge in Bundesliga und 2. Bundesliga veränderte sich auch der Pool aus FUT-Karten, die die Spieler in der VBLCC aufstellen dürfen.

Ein prominentes Beispiel ist Sheraldo Becker, dessen Winter-Wildcards-Objekt nach seinem Wechsel von Union Berlin zu Real Sociedad nach Spanien noch mehrfach in virtuellen Spieltagskadern war. Was für die jeweiligen eSportler und Vereine stets eine 0:3-Wertung des betroffenen Spiels zur Folge hatte. Dabei hatte die DFL diese Stolpersteine vorhergesehen und den Klubs daher Hilfestellungen an die Hand gegeben.

Im Zuge des geöffneten Winter-Transferfensters habe man "die Listen der nicht zulässigen Player-Items wöchentlich aktualisiert und jeweils montags für die bevorstehende Spielwoche auf mehreren Wegen zur Verfügung gestellt". Diese Listen enthielten der DFL zufolge "explizite Hinweise auf Spieler, die durch Weggang aus der Bundesliga und 2. Bundesliga nicht mehr aufgestellt werden dürfen".

Schiedsrichter erinnern die Teams nun zusätzlich

Am häufigsten verstoßen wurde bislang gegen eine Regel, die besagt, dass sich maximal drei FUT-Objekte - VBL-Power-Items ausgenommen - eines Vereins im Spieltagskader befinden dürfen. Jüngstes Beispiel ist Rostocks Felix Breitkopf, der gegen Schalkes Bastian Rupsch drei Leipziger Karten auswählte. Hier ergreift die DFL "seit einigen Spieltagen" eine neue Maßnahme: "Um derartige Vorfälle möglichst auszuschließen, erinnern die Schiedsrichter die Teams nun zusätzlich vor jeder Begegnung an die Squad Restrictions."

Zur möglicherweise mangelnden Professionalität mancher Spieler und Vereine bei diesem Thema äußerte sich die DFL nicht. Man befinde sich "im steten Austausch mit den Klubs" und sei bereit, "jegliche Form von zusätzlicher Unterstützung zu leisten, um einen reibungslosen Ablauf zu garantieren". Denn die "konsequente Umsetzung" der Regeln schütze "die Integrität des Wettbewerbs". Ebendiese scheint angesichts von schon mindestens 15 Spielwertungen am Grünen Tisch zumindest ansatzweise gefährdet.