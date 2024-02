Reeses Plädoyer: "Diese DNA darf uns nicht verloren gehen"

Das Spiel zwischen Hertha und dem HSV stand wegen Fan-Protesten kurz vor dem Abbruch. Geschäftsführer Thomas E. Herrich kündigt Gespräche mit den Ultras an, Fabian Reese hält ein Plädoyer für die Fußballkultur.

Der Chef-Pragmatiker aus dem Berliner Westend sprach am Sonntagvormittag über das, was auf seinen Klub als Folge des Samstagabends mutmaßlich zukommt, mit Fassung. "Jetzt müssen wir bestimmt zahlen, und für uns ist jeder Cent wichtig", sagte Hertha-Coach Pal Dardai. "Ich glaube, Hertha BSC hat das jedes Jahr im Budget für die Fans eingeplant."

Nach den massiven Protesten am Samstagabend, als Hertha-Ultras aus Ablehnung gegen die Investoren-Pläne der DFL Rasen und Tartanbahn des Berliner Olympiastadions mit Tennisbällen geflutet und für eine 32-minütige Spielunterbrechung gesorgt hatten, rechnet Klub-Geschäftsführer Thomas E. Herrich mit einer "empfindlichen Strafe". Herrich äußerte "totales Verständnis für die Kritik", aber die Dauer des Protestes passte ihm nicht: "Die Art und Weise und die Mittel, das ist das Zweite. Das ging mir deutlich zu lange, nicht nur mir, sondern allen anderen auch. Dann ist irgendwann auch mal gut. Es hat den Spielfluss gestört."

Dardai und Gersbeck mäßigen in der Ostkurve

Dardai, der wie auch Keeper Marius Gersbeck in der Ostkurve mäßigend auf die Fans eingewirkt hatte, äußerte ebenfalls grundsätzliches Verständnis für die Fan-Haltung. Er hatte bei den Ultras aber auch für die Belange seiner von einer englischen Woche und einer Viruswelle ausgezehrten Mannschaft geworben. "Ich habe zu ihnen gesagt: 'Es ist okay, wir haben verstanden. Ihr braucht auch euer Zeichen und eure Aufmerksamkeit, aber bitte nehmt Rücksicht darauf, dass meine Spieler krank und müde sind", sagte Dardai am Sonntag.

Warum reichen nicht 20 Minuten Unterbrechung? Du stehst in der Kälte draußen, das ist Energieverlust. Die Fans haben die Aufmerksamkeit bekommen. Pal Dardai

"Es war das dritte Spiel der Woche. So eine Unterbrechung kostet Energie. Wenn noch etwas passiert wäre, wäre es das gewesen. Das haben sie verstanden, alles gut. Warum reichen nicht 20 Minuten Unterbrechung? Du stehst in der Kälte draußen, das ist Energieverlust. Die Fans haben die Aufmerksamkeit bekommen, und kein Spieler hat sich verletzt - das ist das Wichtigste. Wir haben das Spiel nicht wegen der Unterbrechung verloren."

Reese sieht "sehr wildes Fußballspiel"

Richtig auf Betriebstemperatur kam diese Partie erstaunlicherweise erst nach der Zwangspause. "Es war ein Spiel der besonderen Art, die Unterbrechung war für den Spielfluss nicht förderlich", sagte Fabian Reese, der erst nach der Unterbrechung eingewechselt wurde. "Man muss die Konzentration hochhalten, die Muskulatur darf nicht kalt werden, man darf sich nicht zu viel aufwärmen, das Abend-Spiel dauert länger. Für den Rhythmus ist das etwas Besonderes." Aber: "Ich habe danach ein sehr gutes, sehr wildes Fußballspiel gesehen: Visier runter und Konter um Konter. Für den neutralen Zuschauer war das wie ein Katalysator."

Wir haben riesige Stadien und eine Atmosphäre, die ihresgleichen sucht. Diese DNA darf uns nicht verloren gehen. Fabian Reese

Reese, der als jemand gilt, der feine Antennen besitzt und über den Tellerrand schaut, warb für den Dialog in einem Konflikt, der zunehmend verhärtet wirkt. "Beide Seiten sollten aufeinander zugehen", sagte Herthas Linksaußen. "Wir haben eine unglaubliche Fußballkultur in Deutschland. Wir haben riesige Stadien und eine Atmosphäre, die ihresgleichen sucht. Diese DNA darf uns nicht verloren gehen. Da müssen wir einen Weg finden, dass wir da näher zueinanderkommen. Die Proteste werden einen Grund haben. Und da wird’s eine Partei geben, die eine andere Meinung hat. Ich glaube, dazwischen liegt die Wahrheit."

Auch Herrich kündigte Gespräche an: "Wir sind immer in den Fan-Dialog gegangen und werden das auch in dieser Situation tun. Das muss man natürlich ansprechen und sagen, dass es zu deutlich und zu lange war."

Deutlich, lange - und teuer wird es vermutlich auch.