Reese: "Wir haben diese Riesenchance kampflos verschenkt"

Fabian Reese (26) war bei seinem Comeback Herthas Lichtblick und nach dem Pokal-K.-o. gegen den 1. FC Kaiserslautern (1:3) bitter enttäuscht - vor allem über die Art und Weise des Ausscheidens.

Bis zur Halbzeitpause blieb ihm wie die 53 Tage zuvor nur die Zuschauer-Rolle, und was Fabian Reese von der Bank aus sah, gefiel ihm ganz und gar nicht. "Wir waren in der ersten Halbzeit in allen Grundtugenden unterlegen", sagte Herthas Linksaußen, als er später in den Katakomben des Berliner Olympiastadions dieses Pokal-Viertelfinale bilanzierte. "Wir haben die Zweikämpfe nicht richtig angenommen, haben zurückgezogen und den Matchplan nicht konsequent umgesetzt. Wir haben nicht den Mut gehabt, den Gegner in Eins-gegen-eins-Situationen unter Druck zu setzen, und lagen zu Recht 0:2 hinten. Wir hatten eine Riesen-Hypothek und haben gefühlt diese Riesenchance, diese wundervolle Geschichte weiterzuschreiben, kampflos in 45 Minuten verschenkt vor einer Wahnsinnskulisse."

Das war der Stand nach 45 Minuten, und dann kam er - genesen von einer Coronavirus-Infektion, körperlich nach wenigen Trainingstagen noch nicht bei 100 Prozent, aber wie stets seit seiner Ankunft in Berlin im vorigen Sommer mit einer Energie, die ihn und die anderen trägt. "Wir wissen, wie Fabi Fußball spielt und was seine Präsenz mit der Mannschaft macht", sagte Trainer Pal Dardai später an diesem Abend, an dem Herthas Traum vom Finale im eigenen Wohnzimmer mal wieder ziemlich unspektakulär geplatzt war.

Reese injizierte allein mit seiner Anwesenheit auf dem Platz diesem zuvor träge, fehlerhaft und mutlos agierende Ensemble Temperament und Hoffnung. "Das Spiel hätte nach der Pause kippen können", fand der Edeljoker. "Aber wir haben die Chancen nicht gemacht, die schon." Sein Tor in der Nachspielzeit kam zu spät und konnte die Bitterkeit des Abends nicht mehr abwenden. "Im Fußball kommt es erstmal darauf an, sein Herz auf dem Platz zu lassen", sagte Reese. "Das ist uns in den ersten 45 Minuten nicht gelungen, das ist eine sehr bittere Geschichte." Die Chance, erstmals seit 2016 wieder ins Pokal-Halbfinale einzuziehen, verschluderten die Berliner im ersten Durchgang.

Mit Reese wurde es deutlich besser, vor allem mutiger. Für den Ex-Kieler war es nach der Zwangspause - erst die Infektion, dann das Sportverbot wegen schlechter Blutwerte - eine Rückkehr in die Normalität: "Die Pause war eine sehr große Reifeprüfung für mich. Ich glaube, ich war schwer auszuhalten die letzten Wochen, in denen ich nicht das machen durfte, was ich liebe. Es war jetzt doch ein relativ schneller Start. Wir haben abgemacht, dass ich zur Halbzeit reinkomme, weil das Team einen Impuls brauchte - und wenn ich nicht mehr gekonnt hätte, sollte ich den Arm heben. Ich wollte das Spiel unbedingt gewinnen: für Kay (den Mitte Januar verstorbenen Hertha-Präsidenten Kay Bernstein, d. Red.), für die Fans, für die Stadt."

"Für solche Abende, für solche Spiele lebt man"

Jetzt kann und muss sich Hertha auf die Liga konzentrieren, wo am Samstagabend mit dem Hamburger SV die nächste Hürde wartet. Eine Prognose, seine Einsatzfähigkeit für Samstag betreffend, mochte Reese nicht abgeben: "Ich habe 53 Tage nicht Fußball gespielt und heute gleich eine Halbzeit. Da braucht man kein Sportwissenschaftler sein, um zu wissen, was das für ein Reiz ist."

Auch wegen der Enttäuschung war ihm nicht nach einem Blick nach vorn zumute, noch nicht jedenfalls. Herthas Mannschaft, zuletzt von einer Norovirus-Welle geschwächt, hat den Start ins Jahr 2024 in den Sand gesetzt - in der Liga (2:2 gegen Düsseldorf, 1:3 in Wiesbaden) und nun im Pokal. "Grundsätzlich muss man ein ernüchterndes Fazit ziehen", sagte Reese. "Wir wollten aus der Winterpause mit guten Ergebnissen rauskommen."

Das misslang gründlich. Der Frust darüber saß tief bei Herthas Top-Spieler, der - sollte der Aufstieg nicht gelingen - im Sommer trotz eines bis 2026 laufenden Vertrages vermutlich weg ist. "Ich bin ein sehr ehrgeiziger Spieler und möchte die größtmögliche Bühne", konstatierte Reese. "Für solche Abende, für solche Spiele lebt man. Jeder, der hier vor dem Anpfiff da war und die Fans gehört hat, hatte Gänsehaut. Es war eine unglaubliche Kulisse, man hätte das Stadion anzünden und die ganze Stadt mitnehmen können. Es war eine große Chance. Und manchmal hat man die Chance, etwas Besonderes zu erreichen, nur ein-, zweimal im Leben. Heute war eine, und wir haben sie leichtfertig vergeben."