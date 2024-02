Reese verlängert bei Hertha

Hertha BSC konnte am Donnerstagabend eine wichtige Personalie vermelden: Fabian Reese hat seinen Vertrag bis 30. Juni 2028 verlängert. Der Offensivmann gehört in dieser Saison zu den absoluten Leistungsträgern bei der Alten Dame. In 19 Ligaspielen traf der 26-Jährige sechsmal und bereitete elf Treffer vor.