Reese und Leitl: Das besondere Wiedersehen

Beim Spiel in Hannover am Freitagabend begegnet Herthas Linksaußen Fabian Reese (25) seinem Ex-Trainer Stefan Leitl, der ihn in Fürth einst gern noch länger unter seinen Fittichen gehabt hätte.

Die Duelle mit seinen Ex-Klubs hat er - auf die Hinrunde bezogen - hinter sich. Seinem Heimat- und Herzensklub Holstein Kiel (3:2) gab Fabian Reese mit Hertha BSC ebenso das Nachsehen wie Schalke (2:1) und Fürth (5:0), nur gegen den Karlsruher SC (2:2) reichte es nicht zu einem dreifachen Punktgewinn. Die anstehende Dienstreise zum Zweitliga-Vierten nach Hannover birgt für Herthas Linksaußen ebenfalls eine besondere Note. Reese trifft am Freitagabend auf seinen einstigen Trainer Stefan Leitl, dem er nach eigenen Worten "viel zu verdanken" hat.

Reese, der im Sommer 2013 Holstein Kiel erstmals verlassen hatte und nach Schalke in die Knappenschmiede gewechselt war, ließ sich während seiner Zeit bei den "Königsblauen" zweimal mit unterschiedlichem Ausgang ausleihen - zum KSC (Januar bis Juni 2017) und nach Fürth (Januar 2018 bis Juni 2019). "Karlsruhe war eine sehr bittere Erfahrung", bilanziert Reese. "Ein halbes Jahr ausgeliehen, viel verloren, am Ende abgestiegen. Man wurde schmerzvoll auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt. Da habe ich gemerkt, dass die 2. Liga kein Selbstläufer ist und man sich physisch durchsetzen muss."

Die Zusammenarbeit habe ich sehr geschätzt, unter ihm bin ich den nächsten Entwicklungsschritt gegangen. Fabian Reese über Stefan Leitl

In Franken lief es später deutlich besser. "In Fürth habe ich viele Spiele gemacht, Erfahrung im Abstiegskampf gesammelt", sagt Herthas Leistungsträger, der am Freitag beim Auswärtsspiel in Hannover auf Ex-Trainer Stefan Leitl trifft. Leitl, seit Sommer 2022 bei 96, hatte im Februar 2019 Damir Buric abgelöst und die SpVgg Greuther Fürth übernommen. "Er hat mir in dem halben gemeinsamen Jahr Wege aufgezeigt, wie ich mein Spiel verbessern kann", erklärt Reese. "Die Zusammenarbeit habe ich sehr geschätzt, unter ihm bin ich den nächsten Entwicklungsschritt gegangen. Er hat mir Vertrauen gegeben und gesagt: 'Sei mutig, sei frech.' Er ist mit mir ins Detail gegangen, hat mir aufgezeigt, welche Laufwege ich gehen muss und wie ich mein Spiel mit und gegen den Ball verbessern kann."

Die Wertschätzung war und ist gegenseitig, Reese sagt: "Stefan Leitl hätte mich damals gern noch ein Jahr behalten. Er war überzeugt, dass er mir helfen kann, aber ich wollte die Chance bei Schalke ergreifen." Also kehrte der ehrgeizige Linksaußen im Sommer 2019 zunächst nach Gelsenkirchen zurück - und im Januar 2020 nach Kiel. Seit dieser Saison wirbelt er in Berlin, bei Hertha ist er im Verbund mit Torjäger Haris Tabakovic der entscheidende Faktor in der Offensive.

Für Reese stimmt die Tendenz

Davon, dass Leitl ihn gut kennt, will sich Reese am Freitagabend nicht bremsen lassen. Platz 12 ist für ihn "eine Momentaufnahme. Für mich persönlich läuft es gut. Ich kann dem Team helfen mit Toren, Vorlagen und guten Spielen. Aber die Mannschaft ermöglicht mir auch, mich so entfalten zu können. Verein und Trainerteam geben mir sehr viel Vertrauen. Wir haben ein paar Punkte zu wenig geholt, aber wenn man auf die letzten ein, zwei Monate schaut, geht die Tendenz in die richtige Richtung. Trotzdem haben wir noch etliche Schritte zu gehen, um dahinzukommen, wo wir hinwollen." Konkret benennt Reese, den es eher früher als später in die Bundesliga zieht, diesen Punkt: "Wir müssen ein paar Gegentore weniger bekommen und kompakter im Block stehen."