Reese: "Das ist die nackte Wahrheit"

Platz 16 in der Rückrunden-Tabelle: Hertha BSC fehlt es für den in der zweiten Halbserie erhofften Angriff auf die Aufstiegsplätze an Konstanz, Kompaktheit und Mut.

Der Luftballon, der seinen Weg auf den Rasen des Millerntor-Stadions gefunden und von dort beste Sicht aufs lange Zeit sehr einseitige Geschehen hatte, überstand den Sonntagnachmittag unbeschadet. Von Herthas Hoffnung, dem Spitzenreiter der 2. Liga auf Augenhöhe begegnen und daraus Energie für den Endspurt der Saison ziehen zu können, ließ sich das schon bald nach dem Anpfiff nicht mehr sagen. Eine Druckwelle nach der nächsten erschütterte das Berliner Bollwerk, die Berliner - passiv, zaghaft, fahrig - waren nur dabei statt mittendrin, das eigene Ballbesitzspiel kam praktisch zum Erliegen.

Der FC St. Pauli führte die Berliner eine Halbzeit lang vor, dem imposanten Mix aus Positionsspiel, Ballsicherheit, Dynamik, Überzeugung und Wucht hatte der Bundesliga-Absteiger nichts entgegenzusetzen. "Wir standen zu tief, waren zu weit weg, sind nicht in die Zweikämpfe gekommen und konnten uns die zweiten Bälle nicht sichern. St. Pauli war klar überlegen", konstatierte Hertha-Sportdirektor Benjamin Weber nach der 0:2-Niederlage. "Wir mussten zur Pause froh sein, dass es nicht deutlich höher stand." Sondern nur 0:2 - gegen jenes Team, das Hertha schon im Hinspiel Ende September (1:2) dominiert hatte. "Dennoch hatten wir in der ersten Halbzeit drei, vier Situationen, bei denen wir dem Gegner richtig hätten weh tun können", sagte Linksaußen Fabian Reese. "Aber wir waren in den Momenten ein bisschen zu langsam."

Pal Dardai: "Da haben wir ein Riesendefizit"

Mangelnde Handlungsschnelligkeit war auch für Coach Pal Dardai "der Schlüssel", sein Fazit: "Ich habe zwei, drei Spieler, die schnell laufen können. Aber das Wichtigste im Fußball sind Handlungs- und Reaktionsschnelligkeit. Da haben wir ein Riesendefizit." Zu besichtigen war ein Klassenunterschied, wie schon über weite Strecken des Hinspiels. Die Steigerung nach der Pause - mit einer Systemanpassung und drei frischen Kräften (Derry Scherhant, Ibrahim Maza, Marton Dardai) - brachte zwar mehr Zugriff und Spielanteile, aber St. Pauli nicht ernsthaft in Gefahr. "Nach der Halbzeit und einigen Umstellungen hat es besser funktioniert, wir haben uns reingekämpft", sagte Weber. "Aber am Ende bringt uns das Unentschieden im zweiten Abschnitt auch nichts, da wir keine zwingenden Chancen hatten."

Hertha, nach der Hinrunde auf Platz 7 in Lauerstellung, hat im Jahr 2024 trotz fortwährender Patzer der Konkurrenz, etwa des Hamburger SV, die eigene Situation nicht verbessern können, im Gegenteil: In der Rückrunden-Tabelle liegt der Hauptstadt-Klub mit neun Punkten aus acht Spielen auf Platz 16. Mehr Gegentore als Hertha (15) kassierte an den bisherigen acht Rückrunden-Spieltagen nur Fürth (17). Und immer mehr drängt sich die Frage auf, ob es dem Team an mehreren Stellen entscheidend an Qualität fehlt oder ob es Dardai nicht gelingt, die Ressourcen des zweitteuersten Kaders der 2. Liga auszuschöpfen.

Der Blick nach oben verbietet sich nach den vergangenen Wochen, die als Initialzündung gedachte Vertragsverlängerung von Schlüsselspieler Reese im Februar (bis 2028) brachte nicht den erhofften Boost. "Wir hatten etliche Chancen, um vielleicht nochmal ein Momentum zu erzwingen", sagte Reese nach der 0:2-Niederlage bei St. Pauli mit Blick auf die erste Hälfte der Rückrunde. "Das haben wir nicht geschafft, das ist unter dem Strich die nackte Wahrheit." Eine, die grundsätzliche Fragen aufwirft.