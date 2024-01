Reese: Comeback rückt näher

Gute Nachrichten für Hertha BSC: Bei Schlüsselspieler Fabian Reese (26) rückt der Einstieg ins Mannschaftstraining näher - andere Profis mischten bereits am Dienstag wieder voll mit.

Wochenlang mussten sich alle - der Spieler, die Trainer, die Fans - in Geduld üben. Wegen schlechter Blutwerte in Folge einer Mitte Dezember erlittenen Coronavirus-Infektion verpasste Fabian Reese sowohl das Winter-Camp in La Manga (Spanien) als auch den Rückrundenauftakt gegen Fortuna Düsseldorf (2:2) am vergangenen Sonntag.

Reese: "Zeitnah ins Mannschaftstraining"

Zwar ist der Linksaußen auch für das Gastspiel bei Aufsteiger Wehen Wiesbaden am Samstag noch kein Thema, aber am Dienstagnachmittag verkündete der Zweitliga-Achte Fortschritte beim schmerzlich vermissten Neuzugang des vergangenen Sommers. "Die Werte von Fabi Reese haben sich deutlich verbessert", schrieb Hertha am Dienstag bei X. Auf seiner Homepage erklärte der Klub: "Derzeit übt unsere Nummer 11 noch individuell. Unsere medizinische Abteilung ist jedoch optimistisch, dass unser Offensivspieler zeitnah wieder ins Mannschaftstraining zurückkehren kann."

Der Ex-Kieler hatte sein bislang letztes Spiel für die Berliner am 9. Dezember bestritten, in 16 Zweitliga-Einsätzen in dieser Saison verbuchte Reese vier Tore und neun Assists. Im DFB-Pokal, in dem der Hauptstadtklub in acht Tagen im Viertelfinale den 1. FC Kaiserslautern empfängt, gelangen Herthas Top-Offensivspieler in drei Partien sechs Scorerpunkte (drei Tore, drei Assists).

Maza und Kenny mischen wieder mit

Positives gab es am Dienstag auch vom Trainingsplatz: Bei der ersten Übungseinheit der neuen Woche mischten sowohl Ibrahim Maza (nach Meniskus-OP) als auch Jonjoe Kenny (nach muskulären Beschwerden) mit. Marten Winkler, der gegen Düsseldorf einen Schlag aufs Knie abbekommen hatte, arbeitete abseits der Kollegen individuell mit Reha- und Athletikcoach Hendrik Vieth.

Agustin Rogel (Knie-OP) und Bence Dardai (Sprunggelenksverletzung) befinden sich noch im Aufbautraining. Definitiv fehlen wird in Wiesbaden auch Florian Niederlechner (Rot-Sperre).