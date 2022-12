Rees fühlt sich "mega gut" und sprintet auf Platz 3 - Bö siegt vor Laegreid

Nach einem Ruhetag stehen in Kontiolahti/Finnland am Samstag die Sprintrennen an. Bei den Männern präsentierte sich Roman Rees in starker Verfassung und sicherte sich hinter den beiden Norwegern Johannes Thingnes Bö und Sturla Holm Laegreid einen Platz auf dem Podium.

Nach fehlerfreiem Schießen auf Platz 3: Roman Rees (re.). IMAGO/Bildbyran