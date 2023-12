Rees bekommt Pause - Puff vor Debüt - Preuß kehrt zurück

Im deutschen Biathlon-Team gibt es bei den letzten Rennen vor Weihnachten personelle Wechsel. Roman Rees startet nicht in der Schweiz. Neben Philipp Horn soll auch ein junges Talent debütieren.

Roman Rees gehört beim Weltcup ab Donnerstag im schweizerischen Lenzerheide nicht zur deutschen Mannschaft. Nachdem sich der 30-Jährige zu Beginn der Saison mit seinem ersten Karrieresieg in Östersund sogar für einen Tag die Führung im Gesamtweltcup gesichert hatte, bekommt er nach einem Infekt und gesundheitlichen Problemen eine Pause.

"Das haben wir gemeinsam mit ihm besprochen. Roman soll sich erholen. Wenn er wieder fit und gesund ist, wird er in den Weltcup zurückkommen", sagte Biathlon-Sportdirektor Felix Bitterling vom Deutschen Skiverband. Ersetzt wird der Freiburger durch den Thüringer Philipp Horn, der zuletzt im IBU-Cup überzeugen konnte, aber bereits ein Bekannter im Weltcup-Zirkus ist.

Preuß will gelassen bleiben

Vor ihrer Weltcup-Premiere steht derweil Johanna Puff. Die 21-Jährige rückt für die ebenfalls angeschlagene Anna Weidel in die Mannschaft. "Da geht es um das Sammeln von Erfahrungen, da ist jetzt keine große Erwartungshaltung da", sagte Bitterling.

Wieder mit dabei sei kann die zuletzt mit dem Coronavirus infizierte Franziska Preuß. "Der Rückschlag war erneut eine Herausforderung, und es ist mir schwergefallen, die Situation zu akzeptieren. Ich versuche dennoch, so gut es geht gelassen zu bleiben und will mir im Wettkampf ein gutes Gefühl erarbeiten. Ich habe dafür eine ganz gute mentale Herangehensweise gefunden", sagte die 29-Jährige.

Wiesensarter startet im Deutschlandpokal

Nach ihrem Blitzeinsatz beim Weltcup in Hochfilzen rechnet Marion Wiesensarter zunächst nicht mit weiteren Rennen in der Eliteserie. "Ich starte dann nächste Woche erst mal wieder im Deutschlandpokal", sagte die 28-Jährige vor ihren Einsätzen an diesem Wochenende im sächsischen Oberwiesenthal. Nach dem Weltcup und dem IBU-Cup handelt es sich beim Deutschlandpokal nur um die drittwichtigste Rennserie der Skijägerinnen und Skijäger.

In Lenzerheide findet bis Sonntag der letzte Biathlon-Weltcup vor der Weihnachtspause statt. Auf dem Programm stehen Sprints, Verfolgungsrennen und Massenstarts. Der Weltcup in dieser Woche ist das Test-Event für die Weltmeisterschaften 2025.

Die Aufgebote zum Weltcup in Lenzerheide (Schweiz) im Überblick

Frauen

Selina Grotian (SC Mittenwald)

Janina Hettich-Walz (SC Schönwald)

Franziska Preuß (SC Haag)

Johanna Puff (SC Bayrischzell)

Sophia Schneider (SV Oberteisendorf e.V.)

Vanessa Voigt (SV Rotterode)

Männer

Benedikt Doll (SZ Breitnau)

Philipp Horn (SV Eintracht Frankenhain)

Johannes Kühn (WSV Reit im Winkl)

Philipp Nawrath (SK Nesselwang)

Justus Strelow (SG Stahl Schmiedeberg)

David Zobel (SC Partenkirchen)