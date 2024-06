Redick wird neuer Head Coach der Lakers

Die Los Angeles Lakers sind bei der Suche nach einem neuen Trainer fündig geworden, wie US-Medien berichten. Der Top-Kandidat war erst Profi und zuletzt TV-Experte.

Neuer Mann am Lakers-Ruder: Jonathan Clay "J. J." Redick. imago images/Icon SMI

Ein Nachfolger für den ehemaligen Lakers-Cheftrainer Darvin Ham (2022 bis 2024) ist gesucht worden - und nun offenbar gefunden. Nach einem Bericht von ESPN hat sich der 17-malige NBA-Meister mit dem ehemaligen Profi Jonathan Clay "J. J." Redick auf einen Vierjahresvertrag geeinigt. Eine offizielle Bestätigung gab es zunächst nicht.

Der 39-Jährige lief in insgesamt 15 NBA-Spielzeiten und in insgesamt über 1000 Partien als Profi - zunächst für die Orlando Magic, dann noch Bucks, Clippers, 76ers, Pelicans und Mavericks - auf und war zuletzt als TV-Experte an der Seite von Kommentator Mike Breen tätig.

Laut ESPN habe Manager Rob Pelinka dem ehemaligen Dreipunkt-Spezialisten am Donnerstagmorgen den Job angeboten. Ham musste nach dem frühen Playoff-Aus im Mai gehen. Noch immer offen ist die Zukunft von Superstar LeBron James, der 2020 mit dem Franchise aus Kalifornien die Meisterschaft gewann.

Der 39-Jährige kann bis Ende Juni entscheiden, ob er seinen Vertrag um eine Saison verlängert. Er kann aber auch von einem anderen Team verpflichtet werden. Auch ein Karriereende schloss James nach 21 Spielzeiten zunächst nicht explizit aus.

Bei den Olympischen Spielen in Paris wird der viermalige NBA-Champion mit einem starken Team mit am Start sein.