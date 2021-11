Red Wings unterliegen Blue Jackets - Senators-Spiele abgesagt

Moritz Seider und Thomas Greiss haben mit den Detroit Red Wings bei den Columbus Blue Jackets verloren. Ein Corona-Ausbruch hat die Ottawa Senators um Tim Stützle ereilt. Die NHL am Dienstagmorgen.

Hatte am Ende das Nachsehen: Moritz Seider (li.) im Spiel gegen Columbus. NHLI via Getty Images

Nach zuletzt vier Siegen aus fünf Spielen setzte es am Montagabend eine 3:5-Niederlage für die Red Wings. Zach Werenski traf 79 Sekunden vor Schluss zur Führung für die Gastgeber. Alexandre Texier machte drei Sekunden vor der Sirene dann alles klar, als Greiss sein Tor nach zuvor satten 37 Saves zugunsten eines zusätzlichen Feldspielers verlassen hatte. Seider verbuchte mit 22:41 Minuten die längste Eiszeit im Team aus der "Motor City" und schoss einmal aufs Tor.

Titelverteidiger Tampa Bay Lightning holte durch das 4:1 gegen die New York Islanders unterdessen im achten Spiel in Serie mindestens einen Punkt.

Zu viele Coronafälle in Stützles Team

Wegen eines Corona-Ausbruchs bei den Ottawa Senators sind die Spiele des Teams von Nationalspieler Tim Stützle bis mindestens kommenden Samstag abgesagt worden. Die Liga begründete die am Montag verkündete Entscheidung damit, dass derzeit zehn Spieler der Kanadier auf der Corona-Liste stehen und dies ein Beweis für eine anhaltende Verbreitung in den vergangenen Tagen sei. Das Trainingsgelände des Teams sei mit sofortiger Wirkung für alle Profis geschlossen worden. Nach Angaben eines Senators-Sprechers zählt Stützle nicht zu den betroffenen Spielern. Zu den zehn Profis kommt noch ein Trainer.

Es ist das erste Mal seit den Saisonstarts in der NFL, NHL und NBA, dass eine der großen US-Ligen von Spielausfällen durch die Corona-Pandemie betroffen ist. In der vergangenen Saison musste die Liga 51 Partien absagen oder verschieben. Theoretisch könnten zu viele Verschiebungen durch Corona dazu führen, dass die NHL die Saison nicht für die Olympischen Spiele in Peking unterbricht und die Zeit für Nachholtermine nutzt. Diese Entscheidung muss nach Angaben der US-Nachrichtenagentur AP bis zum 10. Januar getroffen werden.