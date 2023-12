Red Bull Salzburg und die Zahlen der Macht

Zahlen gewünscht? Bittesehr! Bundesliga-Dienstleister "Opta" hat auch in dieser Herbstsaison jedes Tor, jeden Zweikampf, jedes Foul registriert und mit dem Schlusspfiff der letzten Partie auf "Ergebnis" gedrückt. Der kicker präsentiert Ihnen die interessantesten Zahlen.

Zahlen gewünscht? Bittesehr! Den Anfang macht Red Bull Salzburg.

Business as usual…

… bereits zum sechsten Mal in Serie überwintert Red Bull Salzburg als Tabellenführer - das gelang in 50 Jahren Bundesliga-Historie zuvor noch keiner Mannschaft.

… in der Drei-Punkte-Ära (seit 1995/96) ist es bereits das elfte Mal, dass die Salzburger als Tabellenführer in die Winterpause gehen. Bisher wurden sie danach (2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2015, 2014, 2013, 2008, 2006) noch jedesmal Meister.

… zum sechsten Mal startete Salzburg mit sechs Siegen aus den ersten sechs Spielen in eine Bundesliga-Saison. Alle anderen Teams hatten das in der Bundesliga-Geschichte zusammen nur fünfmal geschafft. Zuletzt der Sturm Graz 2017/18.

… wieder einmal unterbot RB Salzburg den eigenen Jugend-Rekord in der Bundesliga: Die Startelf, die am 26. August 2023 in Wolfsberg mit 2:1 gewann, war im Schnitt 21 Jahre und 27 Tage alt - und damit um 13 Tage jünger als sechs Tage zuvor. Vor Saisonstart lag der Rekord bei 21 Jahren und 140 Tagen, aufgestellt am 16. Oktober 2022, ebenfalls von RB Salzburg.

… ausgelöscht ist auch der Rekord von 33 Spielen ohne Niederlage, den RB Salzburg im Kalenderjahr 2013 aufgestellt hatte. Die neue Bestmarke steht nun bei 37 Spielen - sie erstreckt sich vom zweiten Spieltag der Saison 2022/23 bis zum siebenten Spieltag dieser Saison.

… noch im laufen ist die Serie von 24 Bundesliga-Auswärtsspielen ohne Niederlage. Sie wurde nach dem 1:2 gegen Sturm Graz am 30. Juli 2022 gestartet. Zuvor war Ernst Happels FC Tirol mit einer Serie von 23 Spielen 33 Jahre lang in Besitz des Rekords.

… ein Nebenprodukt des Auswärts-Rekordes ist Salzburgs längste Serie von Toren in Auswärtsspielen: Vom 20. März 2022 bis 4. November 2023 trafen die "Bullen" in 28 Partien in Folge.

… wie schon in der Vorsaison blieb RB Salzburg in zehn der ersten 17 Bundesliga-Spiele ohne Gegentor. In 50 Jahren Bundesliga waren in nur fünf Saisonen Mannschaften häufiger als zehnmal in den ersten 17 Spielen ohne Gegentor geblieben - der SK Rapid (1985/86 und 2012/13), FK Austria Wien (1984/85), Salzburg (1996/97) und FC Tirol Innsbruck (2001/02).

… auch seit Jahren Realität: Die Tore der Salzburger erzielen Legionäre. In der Herbstsaison waren es 32 von 34 Toren (94%).

… RB Salzburg presste in dieser Herbstsaison so intensiv wie keine andere Mannschaft. Im Schnitt ließen die Salzburger Spieler nur 8,1 gegnerische Pässe außerhalb des eigenen Defensivdrittels zu, bevor eine Abwehraktion gesetzt wurde - der niedrigste und damit beste Wert.

Stars in the making…

… der Treffer von Kamil Piatkowski zum 1:0-Sieg gegen Rapid in der letzten Herbstrunde war Salzburgs achter per Kopf in dieser Bundesliga-Saison - mehr als jedes andere Team und mehr als Salzburg in der gesamten vergangenen Saison erzielte (7).

… Karim Konaté ist mit acht Toren einer von vier Führenden in der Torschützenliste der Bundesliga. Der 19-jährige Ivorer hatte auch die meisten Strafraumaktionen (92).

… Sekou Koita ist mit drei Toren nach einer Einwechslung der beste Joker der Liga.

… Strahinja Pavlovic ist der beste Zweikämpfer der Liga - seine Erfolgsquote liegt bei 68,8 Prozent. In Kopfballduellen sogar bei 73,3 Prozent.

… Teamkeeper Alexander Schlager bewies seine Vormachtstellung auch in der Bundesliga - mit einer Quote von 82,7 Prozent abgewehrter Torschüsse ist er vor Tobias Lawal (77,1) klar die Nummer eins.