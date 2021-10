Red Bull Salzburg: Premiere macht Lust auf mehr

Nach dem ersten Königsklassen-Erfolg einer österreichischen Mannschaft über eine deutsche soll für Red Bull Salzburg schon bald die nächste Premiere folgen: der Einzug ins Achtelfinale der Champions League.

Hätte Noah Okafor in der zwölften Spielminute seinen Abschluss ein paar Zentimeter tiefer gesetzt, dann hätte der FC Red Bull Salzburg dem weiteren Verlauf der Champions-League-Begegnung gegen den VfL Wolfsburg schon ein Stück weit entspannter entgegenblicken können. Doch Fußball, das wusste Ex-Schalke-Profi Fabian Ernst schon im Jahr 2007, findet eben nicht im Konjunktiv statt. Und so stand es nach rund 15 Minuten eben nicht 2:0 für die Bullen, sondern 1:1.



Denn nur 180 Sekunden nach dem Lattentreffer Okafors nickte Lukas Nmecha zum Ausgleich für den VfL ein. Danach tat sich der österreichische Rekordmeister lange Zeit schwer, die Gäste aus Deutschland fanden hingegen immer besser in die Begegnung - und hätten im Verlauf der ersten Halbzeit durchaus in Führung gehen können.



Salzburg nach Eckstößen erfolgreich

"Natürlich haben wir das Gegentor etwas unnötig aus einer Standardsituation bekommen. Tatsächlich möchte ich heute aber einmal nicht das Haar in der Suppe suchen, sondern den Abend genießen", sagte Cheftrainer Matthias Jaissle bei "Sky". Insbesondere die Leistung in der zweiten Halbzeit imponierte dem 33-Jährigen. Es sei "schon ein cooles Gefühl als Trainer", den Gegner nach der Pause "noch mehr stressen" zu können, so Jaissle.

Dabei startete Wolfsburg gut in die zweiten 45 Minuten, erst nach und nach fand der österreichische Serienmeister zur Stärke der Anfangsminuten zurück. Letztlich war es wie im ersten Durchgang eine Standardsituation, die für eine Wende im Spiel sorgte - nur diesmal zu Gunsten der Salzburger. Okafor nutzte nach einem Eckball die Unordnung in der Hintermannschaft der Wölfe aus und besorgte nach etwas mehr als einer Stunde das 2:1 für die Jaissle-Elf. Ein ähnliches Bild bekamen die rund 30.000 Zuschauer in der 77. Minute zu sehen: Wieder reagierte Okafor nach einem Corner am schnellsten, wieder landete der Ball im Netz. Die Vorentscheidung.

"Wir haben super gespielt. Ich freue mich sehr über die zwei Tore, aber noch mehr über die drei Punkte", meinte der Schweizer, der von der UEFA zum Player of the Match gekürt wurde, nach dem Match auf "ServusTV". "Wir müssen genauso weitermachen, dann haben wir eine gute Chance auf die K.-o.-Phase."



Jaissle, der mit Salzburg immer noch ungeschlagen ist, gab sich hingegen noch etwas zurückhaltender: "Es hängt davon ab, wie wir die nächsten Spiele bestreiten und wie es die Gegner machen. Wir haben immer davon geredet, dass wir keine Rechenspiele anstellen."

Adeyemi: "Das macht mich glücklich"

Doch auch Jaissle dürfte bewusst sein, dass sich die Bullen nach dem ersten Champions-League-Sieg einer österreichischen Mannschaft über eine deutsche auf bestem Weg in das Achtelfinale der Königsklasse befinden - und somit für eine Premiere in der Klubgeschichte sorgen könnten. Der Vorsprung auf Wolfsburg und Lille beträgt nach dem dritten Spieltag bereits fünf Zähler, jener auf Sevilla vier.



"Wir sind noch nicht fertig. Wir wollen jedes Spiel gewinnen", sagte daher Adeyemi, dem von einer zusätzlichen Belastung aufgrund der anhaltenden Wechselgerüchte nichts anzumerken war. Er konzentriere sich auf die Aufgabe in Salzburg, denn "mir macht es Spaß, hier zu spielen. Wir spielen immer mit Freude und geben Gas. Das macht mich glücklich."