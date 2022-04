Red Bull Salzburg jubelt über neunten Meistertitel in Folge

Trotz eines größeren Umbruchs im vergangenen Sommer krönte sich Red Bull Salzburg bereits vier Runden vor Saisonschluss wieder souverän zum Meister in der Bundesliga. Matthias Jaissle formte aus einer blutjungen Mannschaft ein ambitioniertes Team, welches nicht nur innerhalb von Österreich für Furore sorgte.

Punkterekord im Grunddurchgang und lediglich eine kassierte Niederlage. Auf souveränste Art und Weise hat sich Red Bull Salzburg wieder einmal den Meistertitel in den Bundesliga geschnappt und darf sich bereits zum neunten Mal in Folge die Krone im österreichischen Oberhaus aufsetzen. Nach dem 5:0-Heimsieg gegen die Wiener Austria sind die Mozartstädter vier Runden vor Schluss nicht mehr von der Tabellenspitze zu verdrängen und bejubeln bereits die 13te Meisterschaft seit dem Einstieg von Red Bull. "Wichtig ist, dass wir heute gewonnen haben und gezeigt haben, was wir können. Wir sind sehr stolz auf die Mannschaftsleistung in der gesamten Saison und auf jeden Einzelnen hier", feiert Noah Okafor den neuerlichen Titelgewinn.

Meisten Siege in einer Bundesligasaison

Den Grundstein für die Titelverteidigung legten die Salzburger bereits zu Saisonbeginn, als man unter Matthias Jaissle die ersten zehn Ligaspiele für sich entscheiden konnte und mit einer Tordifferenz von 26:5 die Tabelle mit zehn Punkten Vorsprung auf den ersten Verfolger Sturm Graz klar anführte. Im Grunddurchgang stellte man mit 55 gesammelten Zählern in 22 Runden einen neuen Rekord auf und musste sich in der laufenden Saison lediglich einmal geschlagen geben.

"Das hat uns die gesamte Saison ausgezeichnet, dass wir vom Kopf her immer gut in die Spiele reingegangen sind. Wir haben nie nachgelassen und haben trotz des Umbruchs im Sommer wirklich gute Leistungen gezeigt. Ein großes Lob an alle", fasst Kapitän Andreas Ulmer, dem die ein oder andere Bierdusche nicht erspart geblieben ist, die Erfolgssaison der Salzburger zusammen. Denn nebenbei zog man auch noch ins Finale des ÖFB-Cups ein und konnte sich erstmals in der Vereinsgeschichte für das Achtelfinale der Champions League qualifizieren.

Auch nach der Ligateilung gab man sich in der Mozartstadt keine Blöße, gewann alle ersten sechs Spiele im oberen Play-off und setzte ein deutliches Zeichen, dass es auch heuer wieder kein Vorbeikommen an der jungen, wilden Mannschaft des Serienmeisters, die mit einem Altersdurchschnitt des Kaders von 22,6 Jahren den jüngsten aller Teams aufweist, gibt. "Wir haben den ganzen Tag genossen. Vor so einer Kulisse feiern zu können, ist ein Wahnsinn. Das ist einfach top. Einen Titel zu gewinnen ist nie leicht, jetzt wollen wir das genießen. Wir haben uns das durch harte Arbeit ermöglicht, sind sehr souverän angetreten und können auf eine schöne Saison zurückblicken", meint Abwehrspieler Rasmus Kristensen.

Ulmer mit zwölftem Meistertitel

Mit Luka Sucic, Nicolas Seiwald, Oumar Solet, Benjamin Sesko oder dem jungen dänischen Nachwuchsteamspieler Maurits Kjaergaard nahmen einige Youngster eine beeindruckende Entwicklung unter der Aufsicht von Coach Jaissle hin und überzeugten nicht nur im nationalen Ligabetrieb, sondern zeigten auch auf internationalem Parkett, dass man durchaus mit europäischen Spitzenteams mithalten kann. "Die Jungen haben das in dieser Saison sehr gut gemacht. Sie waren immer motiviert, haben viel Talent und zeigten sich immer bereit, stets zu kämpfen", lobt Kristensen seine jüngeren Kollegen.

Doch mit dem Meisterschaftsgewinn gibt man sich in Salzburg noch lange nicht zufrieden, jetzt gilt es den Fokus auf das kommende ÖFB-Cup-Finale gegen die SV Ried zu legen, um die Saison mit dem Doublegewinn bestmöglich abzuschließen. "Zu viel werden wir heute daher noch nicht feiern, weil wir die Saison mit dem ÖFB-Cup-Sieg krönen wollen", meint ein sichtlich erstrahlter Andreas Ulmer, der bereits seinen zwölften Bundesligatitel mit den Salzburgern bejubeln durfte.