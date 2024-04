Recken "überglücklich", Leipzig hadert mit Kulesh

Die Recken feiern in Leipzig einen knappen Sieg und bleiben somit in Schlagdistanz. Dabei entpuppt sich ein Rückraumspieler als Erfolgsgarant, während ein Hannover-Profi sein Comeback gibt.

Justus Fischer will Europa angreifen. Sascha Klahn

In einem spannenden Spiel setzte sich der TSV Hannover-Burgdorf mit 27:26 beim SC DHfK Leipzig durch. "Es war ein Partie mit viel Kampf, es wurde hitzig zwischendurch. Wir sind unglaublich glücklich, dass wir die zwei Punkte hier entführen können", erklärte Justus Fischer bei Dyn.

Der Kreisläufer stand erstmals seit seiner Daumenfraktur Anfang März wieder im Kader der Hannoveraner. "Ich bin unglaublich froh, wieder Handball spielen zu können. Das hat mir in den letzten sechs Wochen gefehlt", schilderte der Hannover-Profi, der sich dreimal in die Torschützenliste eintrug.

"Zu viele technische Fehler!" Leipzig-Keeper kritisch

Derweil haderten die Leipziger mit ihrem Auftritt. "Ich würde sagen, dass wir in der ersten Halbzeit nicht so gut reingekommen sind, gerade im Angriff hatten wir zu viele technische Fehler", monierte Domenico Ebner im Anschluss.

Der Schlussmann der Leipziger hielt sein Team mit seinen Paraden dennoch im Spiel, sodass es mit einem Remis in die Pause ging. "Ich wollte heute ein gutes Spiel machen und zeigen, dass ich in Leipzig dazugelernt habe. Ich glaube, dass ist mir gelungen", meinte der italienische Nationalspieler.

Dass es dennoch nicht zu einem Erfolg reichte, lag vor allem an einem. "Ich glaube, Vlad Kulesh hat viele einfache Tore für Hannover gemacht, wo wir sie eigentlich schon eine Minute im Angriffsspiel hatten und er im Zeitspiele die Tore macht", schilderte Ebner seinen Eindruck. Auch Branko Vujovic "macht ein paar Tore zu viel".

Hannover will Schwung mitnehmen

Dennoch zeigte sich Ebner alles andere als unzufrieden. "Wir können trotz stolz auf unsere Leistung sein", sagte er und ergänzte, dass die die Niederlage "bitter" ist.

Hannover hingegen geht gestärkt in die kommenden Wochen. "Das haben wir jetzt gebraucht, um wieder Schwung aufzunehmen und unsere Ziele in der Bundesliga zu erreichen", so Fischer.

Schließlich will der Verein, noch unbedingt den Einzug in das europäische Geschäft schaffen. "Wir wollen jetzt Spiele gewinnen, bei denen wir auch den Anspruch haben, zu gewinnen. Und dann wollen wir Gummersbach überholen", gibt der Kreisläufer die Marschroute aus.