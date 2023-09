Recken legen Einspruch gegen Spielwertung in Berlin ein

Die TSV Hannover-Burgdorf hat gegen die Niederlage in Berlin Einspruch eingelegt. Es geht um einen strittigen Videobeweis in der Schlusssequenz.

Wie die Recken am Donnerstagmorgen mitteilten, sei der Protest gegen die Spielwertung bei der 33:34-Auswärtsniederlage in Berlin am Vorabend fristgerecht bei der 2. Kammer des Bundessportgerichts des Deutschen Handball-Bundes eingereicht worden.

Schon am Dienstag hatten die Niedersachsen zur strittigen Situation kurz vor dem Spielende eine umfangreiche Stellungnahme aus ihrer Sicht abgegeben.

Was war geschehen?

Bei Gleichstand zehn Sekunden vor Schluss waren die Füchse in Ballbesitz. Nach einem Duell mit Hannes Feise versuchte der Berliner Fabian Wiede noch, den Ball weiterzuspielen, Hannovers Branko Vujovic fing diesen Pass jedoch ab, ehe ein Pfiff ertönte und das Spiel somit unterbrochen war. Knackpunkt: Vujovic lief noch einige Schritte, ließ den Ball einmal prellen und warf ihn dann mit einer leichten Handgelenkbewegung ein, zwei Meter weg.

Die Schiedsrichter stoppten daraufhin die Zeit und griffen zum Videobeweis. Mit der Entscheidung: Rot gegen Vujovic und Siebenmeter für die Füchse. Der Rest ist bekannt. Berlins Routinier Hans Lindberg verwandelte vom Strich zum Sieg - zurück blieben konsternierte Gäste.

Besonderheit letzte 30 Sekunden

Im Regelwerk heißt es: "Wenn der Ball in den letzten 30 Sekunden nicht im Spiel ist und ein Spieler oder Offizieller die Wurfausführung des Gegners verzögert oder behindert und damit der gegnerischen Mannschaft die Chance genommen wird, in eine Torwurfsituation zu kommen oder eine klare Torgelegenheit zu erreichen, ist der fehlbare Spieler/Offizielle zu disqualifizieren und der nicht fehlbaren Mannschaft ein 7-m-Wurf zuzusprechen. Dies gilt bei jeglicher Art der Wurfverhinderung (z. B. Vergehen mit begrenztem körperlichen Einsatz, Störung der Wurfausführung wie: Pass abfangen, stören der Ballannahme, Ball nicht freigeben)."

Die Schiedsrichter werteten das Verhalten Vujovics entsprechend, die Recken sind damit nicht einverstanden. Aus ihrer Sicht hätte eine Spielfortsetzung mit Freiwurf für Berlin ausgereicht. Jetzt muss das Sportgericht entscheiden.