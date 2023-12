Reckels gibt nach Saisonschluss sein Traineramt in Gievenbeck ab

Florian Reckels hat beim 1. FC Gievenbeck Historisches vollbracht und ist mit den Münsteranern auch aktuell in der Oberliga Westfalen auf einem erfolgreichen Weg. Doch ab Sommer setzt der 41-Jährige nach vier Jahren beim FCG neue Prioritäten.

Florian Reckels wird im kommenden Sommer seinen Trainerstuhl beim 1. FC Gievenbeck räumen. Wie der Verein am Donnerstag mitteilte, zieht sich der 41-jährige A-Lizenz-Inhaber aus privaten Gründen zurück. "Der Trainerjob in der Oberliga verlangt viel von einem, vor allem Zeit. Daher ist bei mir in den letzten Wochen der Entschluss gereift, im Sommer eine Pause machen zu wollen, ausschließlich um mehr Zeit mit meiner Familie verbringen zu können", so Reckels in einer Meldung des FCG.

Wenn sich nach Saisonabschluss die Wege endgültig trennen, werden Verein und Reckels mit einigen guten Erinnerungen auseinandergehen, führte der Coach schließlich in seiner dann vierjährigen Amtszeit den Klub in die Oberliga Westfalen und hielt dort erstmals in dessen Vereinsgeschichte die Klasse. Aktuell steht der Verein aus einem Stadtteil von Münster mit Platz fünf hervorragend wie selten zuvor da.

"'Flo' hat mit seiner akribischen, ehrlichen Arbeit und gemeinsam mit seinem Team das Spiel unserer Ersten auf ein neues Niveau gehoben. Und das wohlwissend, dass die Gegebenheiten in Gievenbeck, gerade finanziell und im Vergleich zu unseren Konkurrenten in der Oberliga, speziell sind", würdigt Sportleiter Carsten Becker die Arbeit seines Noch-Trainers. Becker zeigt für Reckels' Entschluss jedoch auch Verständnis: "Auch wenn es für mich ein Stück weit überraschend war, dass im Sommer vorübergehend Pause für ihn am Gievenbecker Weg ist, ist sein Entschluss vollkommen nachvollziehbar, weil nichts über die Familie geht."