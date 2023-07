"Reck kann ich einfach": Brendel neuer Mehrkampf-Meister

In Abwesenheit vom an der Schulter verletzten Lukas Daueser hat sich Pascal Brendel seinen ersten deutschen Meistertitel im Mehrkampf gesichert.

Pascal Brendel hat bei den deutschen Turn-Meisterschaften in Düsseldorf erstmals den Titel im Mehrkampf gewonnen. Der EM-Achte siegte mit 80,031 Punkten und ist damit Nachfolger von Lukas Dauser (Unterhaching), der wegen der Folgen einer Schulterverletzung auf einen Start verzichtet hatte. Silber sicherte sich Nick Klessing aus Halle/Saale mit 79,164 Zählern. Dritter im Sechskampf aus Boden, Sprung, Pauschenpferd, Ringen, Barren und Reck wurde Nils Dunkel (Halle/Saale) mit 77,965 Punkten.

In dem lange spannenden Zweikampf zwischen Brendel und Dunkel lagen beide nach fünf Geräten mit 66,265 Punkten bis auf die Tausendstel gleich an der Spitze. Nach einem Patzer am Barren sollte die Entscheidung am letzten Gerät fallen. Der 19-jährige Brendel bekam am Reck 13,766 Punkte, während der sieben Jahre ältere Dunkel vom Gerät und in der Gesamtwertung sogar noch seinen Clubkollegen Klessing passieren lassen musste, der zum Abschluss am Boden 14,466 Punkte erturnte.

"Über den dummen Fehler habe ich fast gelacht, mich dann aber wieder gut konzentriert. Denn ich wusste, dass ich Reck einfach kann", sagte der neue Titelträger.

Toba turnt unter Schmerzen

Routinier Andreas Toba aus Hannover kam gehandicapt durch eine Schulterverletzung mit 77,530 Punkten auf den fünften Platz. Der 32 Jahre alte EM-Zweite von 2021 am Reck hatte bei seinen Übungen an den Ringen und am Barren sichtlich Schmerzen, kämpfte sich aber bis zum Schluss durch und turnte am Reck den Bestwert mit 13,833 Zählern.

