Rechtzeitig vor der EM in München: Meul wieder bei Kräften

In Briancon beim Lead-Weltcup endete die unfreiwillige Wettkampfpause von Hannah Meul. Rechtzeitig vor der EM in München scheint die 21-jährige DAV-Athletin wieder voll bei Kräften zu sein.

Die DAV-Athletin Hannah Meul musste nach ihrem starken Auftritt in Innsbruck, wo sie das Lead-Finale als Neunte knapp verpasst und beim letzten Boulder-Weltcup der Saison die Silbermedaille geholt hatte, bei den Wettkämpfen in Villars und Chamonix aufgrund einer Corona-Infektion passen.

Nach vierwöchiger Wettkampfpause kehrte die 21-Jährige aus Frechen in Briancon zurück und zeigte sich bestens erholt - mit Platz zehn verpasste sie das Lead-Finale nur knapp. "Nicht so schlecht, nachdem Corona mir so viel Kraft geraubt hat", schätzte Meul via Instagram ihr Ergebnis sehr zufrieden ein.

Für die am 11. August in München startende Europameisterschaft zeigte Meul, dass wieder mit ihr zu rechnen sein dürfte. Bei der EM werden Medaillen im Lead, im Bouldern und in der Kombination aus Lead und Bouldern (Olympisches Format für Paris 2024) vergeben. Bei der WM in Moskau Ende September 2021 landete Meul in der Kombinationswertung auf dem 5. Platz.

Ätkins überzeugt, Demmel liegt Briancon

Neben Meul schnitten in Briancon auch die anderen DAV-Athletinnen diesmal deutlich besser ab als in den vorangegangenen Lead-Wettbewerben dieser Saison. So zog die Frankfurterin Käthe Atkins (20) wie schon im Jahr zuvor ins Halbfinale der besten 26 ein, wurde im Endklassement 21..

Martina Demmel (20, Böbing), die erst seit 2017 dem Klettersport verfallen und seit zwei Jahren im Wettkampfgeschehen unterwegs ist, erreichte Patz 29. Die deutsche Lead-Meisterin des Jahres 2021 hatte in Briancon vor einem Jahr mit Platz 15 ihr bestes Weltcup-Ergebnis eingefahren.

Sandra Hopfensitz (19, Freienried) kletterte bei ihrer Weltcup-Premiere im Lead auf Platz 52 und Roxana Wienand (22, Aschaffenburg) landete auf Platz 63 von insgesamt 72 Teilnehmerinnen.